Remedii ale migrenelor provocate de renuntarea la cafea

Cafeaua pe care o consumi in fiecare zi isi face efectul cateva ore, dupa care oboseala se instaleaza rapid. Ai probleme de concentrare si tocmai de aceea te-ai hotarat sa renunti la ea. In primele zile, insa, migrenele nu iti vor da pace pentru ca ea are efectul unui drog usor, iar dependenta apare rapid.

Specialistii americani definesc migrenele renuntarii la cafea ca pe un simptom normal, iar multe persoane sunt tentate sa trateze aceste simptome tot cu produse pe baza de cafeina, chiar daca ele nu sunt o solutie de lunga durata si nu te ajuta sa renunti la acest obicei, informeaza hubpages.com.

Exista cateva metode simple, dar utile care te scapa de migrenele aparute in urma renuntarii la cafeaua zilnica. Somnul este una dintre ele si poate rezolva problema. Astfel, chiar daca nu esti obisnuit sa dormi in timpul zilei, poti sa te asezi in pat jumatate de ora pentru a scapa de migrena suparatoare.

Medicamentatia nu este o solutie pentru a scapa de durerile de cap asociate renuntarii la cafea. Tocmai de aceea, poti incerca metodele naturale, care ofera mult mai multe beneficii pentru sanatatea organismului tau.

Menta poate fi considerata analgezicul natural perfect. Fie ca o consumi sub forma de ceai fierbinte sau uleiuri esentiale in sedinte de aromoterpaie, fa-ti rezerve din timp pentru a traversa usor perioada renuntarii la cafea, care nu este mai mare de doua saptamani.

Apa plata este si ea un remediu impotriva migrenelor asociate intoxicarilor de orice fel. Astfel, daca durerea de cap nu iti da pace, bea apa atat cat este nevoie pentru a scapa de neplaceri.

Masajul scalpului poate fi si el de un real ajutor in tratarea migenelor. Daca se realizeaza regulat, la intervale fixe, te vei relaxa rapid, iar migrenele vor fi o simpla amintire.

O alta metoda naturala de a scapa de migrene este acupunctura. Ofera rezultate rapide pentru ca actioneaza prin concentrarea centrului durerii in zonele de presiune ale acelor de acupunctura.

Oricare ar fi metoda de tratare a migrenelor pe care le simti dupa ce ai renuntat la cafea, nu uita ca hotararea pe care ai luat-o este benefica pentru sanatatea ta. Cafeaua isi face efectul doar patru ore dupa ce ai consumat-o, iar dupa aceea organismul oboseste rapid. Astfel, apare nevoia inca unei doze de cafeina pentru a fi din nou in forma.

De aici apare dependenta, cu repercursiuni grave asupra intregului echilibru al organismului. Se modifica inclusiv digestia, iar stomacul se resimte in timp. Tocmai de aceea, renuntarea la cafea este o masura importanta si benefica pentru tine, iar simptomele asociate acestei decizii vor disparea in cateva zile.

