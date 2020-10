Teleorman: Interventie a politistilor, luptatorilor SAS si jandarmilor, pentru dispersarea unor persoane care participau la ceremonia funerara a unui barbat decedat in urma infectiei COVID-19

"In dupa-amiaza acestei zilei, politistii din Rosiorii de Vede au intervenit la o locuinta, din localitate, unde au observat mai multe autoturisme si au facut verificari, stabilind urmatoarele: un barbat, in varsta de 49 de ani, din mun. Rosiorii de Vede, care a fost diagnosticat in urma cu aproximativ 3 saptamani cu Covid19 si care a fost internat initial la spitalul din localitate, iar in urma complicatiilor a fost transferat la un spital din Ilfov, unde a decedat", a transmis Politia Judeteana Teleorman, miercuri, dupa ce pe o retea de socializare au aparut imagini in care mai multe persoane erau prezente la o inmormantare Potrivit sursei citate, autoritatile locale nu au fost anuntate cu privire la decesul persoanei respective."Conform procedurii, persoana decedata urma sa fie transportata direct la cimitir, acest lucru nefiind respectat, iar masina a oprit la locuinta decedatului. Astfel, politistii s-au mobilizat cu celeritate si impreuna cu luptatori S.A.S. si jandarmi, sub coordonarea adjunctului sefului de inspectorat pe linie de ordine publica, au reusit dispersarea cu rapiditate a oamenilor, masina mortuara fiind escorta de masina politiei pana la cimitir", a precizat Politia Teleorman.In prezent, se fac verificari pentru identificarea tuturor persoanelor participante, in vederea sanctionarii contraventionale a acestora ca urmare a nerespectarii prevederilor Legii 55/2020.Totodata, au fost intocmite trei dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor.