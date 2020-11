VIDEO Trageri cu sisteme LAROM si HIMARS in Poligonul Capu Midia

La exercitiu RAPID FALCON au participat peste 130 militari romani si americani cu 30 de mijloace tehnice, printre care se numara doua sisteme mobile de artilerie - HIMARS din cadrul Brigazii 41 Artilerie Terestra americane dislocata in garnizoana Grafenwoehr din Germania, si trei lansatoare multiple de rachete - LAROM din cadrul Brigazii 8 LAROM "Alexandru Ioan Cuza" din Focsani, scrie publicatia DefenseRomania.ro Activitatea are ca scop dezvoltarea si consolidarea cooperarii militare dintre Fortele Terestre ale Romaniei si cele ale Statelor Unite ale Americii, si reprezinta o oportunitate de dezvoltare a parteneriatului dintre cele doua mari unitati de artilerie in perspectiva dotarii structurilor Brigazii 8 LAROM "Alexandru Ioan Cuza" cu echipamente HIMARS, incepand cu anul 2021.RAPID FALCON este un exercitiu cu termen scurt de notificare, ce presupune deplasarea rapida in teren, executarea tragerii si defluirea personalului si tehnicii in cazarmile de dislocare la pace si se va desfasura, succesiv, in doua locuri, in intervalul orar 12.30-19.30. Astfel, in Baza 57 Aeriana, incepand cu ora 13.30, va avea loc sosirea echipamentelor si vor fi organizate declaratii oficiale, iar in Poligonul Capu Midia, incepand cu ora 15.30, vor avea loc tragerile cu sistemele de artilerie.CITESTE SI