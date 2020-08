Transfer important pentru Rapid

"Sunt bucuros ca am semnat din nou pentru Rapid, sper sa ajungem in Liga 1 , sa promovam, acesta este obiectivul nostru.Imi doresc sa-mi ajut echipa cat mai mult, sa marchez, acesta este rolul meu ca atacant. Sper ca suporterii sa fie alaturi de noi, indiferent de situatie, asa cum au facut-o si pana acum", a declarat Tira.Catalin Tira a promovat cu Rapid in 2016, atunci cand a evoluat de opt ori sub comanda lui Dan Alexa.Crescut la juniorii lui Lazio Roma , a debutat pentru echipa mare a lui Den Haag, la 19 ani, intr-un meci cu Twente, dupa care s-a intors in tara, unde a activat la mai multe echipe. FC Brasov , Concordia Chiajna, Dunarea Calarasi, Juventus Bucuresti, FC Viitorul , Luceafarul Oradea, FC Voluntari, dar si azerii de la Neftchi Baku, reprezinta cluburile la care a fost legitimat Tira.