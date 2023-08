Tratament pentru cancerul de piele, care micsoreaza rapid tumorile

Medicii sunt optimisti in ceea ce priveste gasirea unui tratament care sa vindece cancerul de piele, dupa ce au reusit sa dezvolte un medicament ce este capabil sa micsoreze substantial si rapid tumorile.

Medicamentul capabil sa prelungeasca viata bolnavilor de cancer de piele este cunoscut, deocamdata, sub numele de PLX4032, conform Daily Mail.

Rezultatele testelor de pana acum sunt "fara precedent", micsorand considerabil marimea tumorilor, au declarat cercetatorii. Potrivit coordonatorului testelor, Dr. Paul Chapman, s-au observat rezultate chiar in cazul pacientilor care nu dadusera raspuns la tratamentul cu chimioterapie.

Testele se afla in stadiu incipient, fiind facute pana in prezent pe un lot mic de bolnavi de cancer la piele, 31 la numar. In cazul a 70% dintre ei, insa, tratamentul a functionat, dupa doar doua saptamani, fenoment "fara precedent", dupa cum a declarat Chapman, din cadrul Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre, in New York.

Din pacate, insa, tratamentul nu este si un leac pentru boala, el oferind doar ameliorarea situatiei si prelungirea vietii bolnavilor.

Un set de teste mai ample, pe cateva sute de persoane, va demara la sfarsitul acestui an sau, cel tarziu, la inceputul lui 2010, in America de Nord, Europa si Australia.