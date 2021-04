FC Rapid va avea un nou presedinte. " Vor fi scantei multe"

Daniel Niculae va fi noul sef al giulestenilor."Nico a revenit acasa", este mesajul postat pe facebook de FC Rapid."Il cunosc pe Nico foarte bine. Daca el a pus aceasta conditie ca anumite persoane sa nu mai fie implicate in club, cred ca va accepta greu sau daca merge acolo, face un compromis, iar cand faci compromisuri nu se ajunge la nimic bun. Deocamdata acolo este o echipa care este sudata intr-un fel, au plecat la drum impreuna, Angelescu, Nicolescu, Burca... Probabil ca ei formeaza asa un tot unitar si vor avea mereu un cuvant de spus.Cu Nico e foarte greu, pentru ca nu are nici el rabdare, e tanar, e inversunat sa faca treaba si atunci vor fi scantei multe, dar daca Rapidul merge bine, e foarte bine.Daniel Niculae trebuie sa inteleaga un lucru: competentele trebuie bine stabilite si din ce il cunosc eu, cred ca si-a jucat bine cartea si nu va accepta imixtiunea patronatului in viata echipei mai mult decat e necesar.Daca Rapidul va promova, Daniel Niculae va aparea ca... nu salvator neaparat, ca un om care si-a pus amprenta asupra acestei promovari. Daca nu vor promova, atunci lucrurile se vor complica putin", a spus fostul presedinte al giulestenilor, Dinu Gheorghe, pentru Prosport