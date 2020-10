Un test antigen rapid pentru detectarea coronavirusului a intrat pe piata din Romania. Ministerul Sanatatii dezbate introducerea testului la scara larga

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Testul antigen se recolteaza din gat, la fel ca in cazul testului PCR. Avantajul este ca rezultatul apare in doar 15 minute. Producatorii sustin ca rata de sensibilitate este peste 96 la suta. Testul detecteaza antigenele specifice SARS-CoV-2 prezente in organism.Avantajul acestui test este ca nu necesita aparate speciale de analiza insa producatorii precizeaza totusi ca manevrarea testului trebuie facuta de profesionisti. In cazul in care rezultatul este pozitiv, se recomanda confirmarea lui si printr-un test real-time PCR.Acest test depinde de incarcatura virala, de cantitatea de virus si depinde de cat a trecut de la momentul debutului. Acestea ar fi minusurile, dar el este foarte ok de facut. Se face peste tot in Europa si il vom folosi si noi in Romania, pentru ca are un rol foarte practic. Poate fi facut in orice loc unde nu este laborator de genetica si unde vrem sa castigam timp", a declarat medicul Adrian Marinescu pentru StirileProTv.