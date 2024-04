Celebrul antrenor român a refuzat Iranul din cauza dronelor. Vine la Rapid?

Marius Șumudică este liber de contract după despărțirea de Gaziantep și încă așteaptă să vadă cu ce club va semna.

Marius Șumudică a intrat în direct la TV și a comentat inclusiv posibila venire la Rapid.

„Până în momentul de față nu am fost contactat de nimeni de la Rapid. Dar îi înțeleg, probabil au alte priorități în momentul de față. Trebuie să pregătească acest meci cu FCSB.

Sunt liber de contract, mă aștept să fiu contactat de mai multe cluburi și am fost, dar pe unele le-am refuzat. Știți foarte bine, au fost și publice. Doar ieri am refuzat o ofertă din Iran, dintre primele 3. Când am văzut cum zburau dronele...”, a spus Șumudică la „Fotbal Club”, pe DigiSport.

Întrebat dacă a refuzat ofertele primite pentru Rapid, Șumudică a ocolit răspunsul: „O întrebare dificilă, la care nu pot să răspund. Pentru Rapid totuși, refuz și bani, refuz orice”.