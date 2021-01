China si OMS ar fi putut actiona mari rapid la inceputul pandemiei COVID-19, conchide Grupul independent insarcinat cu evaluarea raspunsului la nivel mondial

In cel de-al doilea raport, care urmeaza sa fie prezentat luni, in cadrul unei reuniuni OMS, acest panel de experti subliniaza ca, "avand in vedere cronologia initiala a primei faze a epidemiei, constatam ca ar fi fost posibil sa se actioneze mai repede, pe baza primelor semne"."Grupului independent ii este clar ca masuri in domeniul sanatatii publice ar fi putut sa fie aplicate mai energic de catre autoritatile chineze locale si nationale, in ianuarie", subliniaza acesta.Expertii arata totodata cu degetul lentoarea OMS in reunirea Comitetului de Urgenta, la inceputul pandemiei si ezitarile organizatiei in a declara starea de urgenta sanitara internationala."Nu vedem in mod clar de ce nu s-a reunit inaintea celei de a treia saptamani din ianuarie si nici de ce nu s-a inteles de la inceput asupra delararii unei urgente a sanatatii publice de amploare internationala", scriu ei.Ei se refera la cel mai inalt nivel de alerta cu privire la o epidemie. OMS a fost dur criticata, de la inceputul crizei sanitare, in 2019, din cauza reactiei sale si intarzierii de a recomanda purtarea mastii de protectie.Organizatia a fost acuzata de Statele Unite de faptul ca a fost extrem de complezenta fata de China , unde a aparut noul coronavirus, si de faptul ca a intarziat sa declare starea de urgenta sanitara mondiala.In mai, statele membre OMS au ajuns la un acord de principiu asupra unei anchete independente, iar in iulie directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus anunta infiintarea Grupului independent, insarcinat cu stabilirea "unei evaluari oneste" a gestionarii crizei si "tragerea unor concluzii" pentru viitor.Acest panel este coprezidat de fostul premier neozeelandez Helen Clark si fosta presedinta a Liberiei Ellen Johnson Sirleaf.Dupa mai bine de un an de zile, pandemia a ucis in mod oficial peste doua milioane de oameni, iar un pic peste 100 de milioane de oameni au fost infectati cu noul coronavirus. Aceste date sunt, probabil, mai mici decat bilantul real.