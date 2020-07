Crestere alarmanta a cazurilor de coronavirus in Israel. Guvernul pregateste noi restrictii la scara nationala

"Suntem in mijlocul unei noi recrudescente puternice a coronavirusului, care se amplifica si se propaga atat in lume, cat si aici", a declarat Netanyahu intr-o reuniune a cabinetului sau duminica.Guvernul israelian se va reuni din nou luni pentru a lua in considerare reimpunerea restrictiilor impotriva COVID-19 la scara nationala, a precizat el. Numarul de noi contaminari in decurs de 24 de ore a depasit pragul de 1.000 pentru prima oara vineri. Pana in prezent Israelul a raportat 30.000 de cazuri de contaminare cu SARS-CoV-2, intre care 330 de decese, conform cifrelor oficiale.Odata cu cresterea noilor cazuri de contaminare, guvernul a reintrodus deja restrictii cu privire la adunarile mai mari, indicand ca acestea trebuie limitate la 50 de persoane in lacasurile de cult, sali, baruri si cluburi. Anterior, limita era de 250 de persoane.In alte locuri inchise, limita este de 20 de persoane. Netanyahu a spus ca aceasta "situatia de urgenta" impune un nou mod de abordare fata de luarea deciziilor in Knesset, parlamentul israelian."Suntem in situatie de urgenta si nu putem legifera in Knesset asa cum o facem in mod obisnuit. Acesta este motivul pentru care dorim sa acceleram procesul de luare a deciziilor pentru a stopa raspandirea virusului", a spus el, adaugand ca, in acest scop, a cerut sa se intalneasca cu presedintele Parlamentului, Yariv Levin, si cu seful Comisiei constitutionale, Yaakov Asher, conform i24news.tv.