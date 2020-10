Jandarmii din Mehedinti, atacati cu petarde si fumigene de suporterii U. Craiova. Au fost aplicate 10 sanctiuni

Potrivit unui comunicat de presa, de duminica, al Jandarmeriei Mehedinti, din cauza pandemiei de COVID 19 la nivel nationalmeciul de fotbal dintre echipele U.Craiova 1948 S.A.-F.C.Rapid Bucuresti s-a disputat fara spectatori in tribune. Cu toate acestea, la fiecare partida de fotbal, jandarmii sunt prezenti in zona imediata si apropiata arenei sportive pentru a preveni orice incident care ar putea tulbura desfasurarea in conditii de siguranta, a meciului.Sambata seara, aproximativ 150 de suporteri ai galeriei Peluza Sud 97 U. Craiova s-au deplasat in mod individual cu autoturisme personale la Stadionul din Drobeta Turnu Severin, pentru sustinerea echipei U Craiova din afara arenei sportive."Dupa inceperea meciului, o parte dintre acestia, in mod spontan, au aruncat in arena sportiva si asupra fortelor de ordine cu mijloace pirotehnice (fumigene si petarde). In acest context, fortele de ordine au somat suporterii sa inceteze actiunea ilegala si sa paraseasca zona, acestia nerespectand indicatiile fortelor de ordine, ceea ce a impus interventia acestora pentru dispersarea lor si indepartarea din zona stadionului", se arata in comunicat.In urma interventiei jandarmilor, s-a reusit identificarea a 10 persoane care au fost sanctionate contraventional pentru tulburarea ordinii si linistii publice, pentru combaterea violentei cu ocazia competitiilor sportive, precum si pentru nerespectarea regulilor de protectie sanitara. De asemenea, unei persoane i s-a aplicat sanctiunea complementara de interzicere a accesului la competitiile sportive pe o perioada de 6 luni.In continuare, urmeaza identificarea altor persoane care au incalcat legea in vederea aplicarii masurilor legale."Precizam ca in urma interventiei fortelor de ordine, nu a fost nevoie de acordarea de ingrijiri medicale, nici personalului fortelor de ordine, nici suporterilor. Cu aceasta ocazie, precizam ca structurile M.A.I. manifesta toleranta zero in orice situatie in care se constata incalcarea legii, tulburarea climatului de ordine si siguranta publica si orice manifestatie publica ce poate pune in pericol siguranta cetatenilor si care nu au legatura cu spiritul de fair-play in care trebuie sa se desfasoare competitiile sportive", se mai arata in comunicat.Formatia U Craiova 1948 a invins, sambata seara, cu scorul de 5-0, echipa FC Rapid, intr-un meci din etapa a saptea a Ligii a 2-a.