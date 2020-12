Municipiul Constanta va primi o donatie de 200.000 de masti de protectie si 4.000 de teste rapide pentru COVID-19 din partea unui oras din Taiwan

Primaria Constanta a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca Primaria orasului Kaohsiungd doneaza 200.000 de masti faciale de protectie de unica folosinta pentru protejarea cetatenilor municipiului, iar acestea vor ajunge in perioada imediat urmatoare. Ceremonia online de predare simbolica a mastilor de protectie a avut loc joi, la aceasta participand primarii municipiilor Constanta si Kaohsiung, Vergil Chitac si Chen Chi-Mai.Sursa citata a mentionat ca donatia a fost facilitata de Biroul de reprezentare economica si culturala Taipei din Bratislava, reprezentat de David Nan-Yang Lee, si Asociatia ROTA pentru promovarea schimburilor economice si culturale cu Taiwan, reprezentata de Constantin Damov, presedinte, si Cristina Neacsu, secretar al Asociatiei."Vergil Chitac a mentionat in context ca situatia pandemica din municipiul Constanta si in general din judetul Constanta si din Romania ramane in continuare grava si ingrijoratoare, necesitand solutii si masuri urgente de sprijin", se arata in comunicatul Primariei Constanta.Totodata, Asociatia pentru promovarea schimburilor economice si culturale cu Taiwan "ROTA" va sponsoriza municipiul Constanta transferand, intr-o prima etapa, 1.700 seturi de teste rapide COVID, iar apoi alte 2.300 de teste rapide. Valoarea totala a acestora este de 10.626 de euro.Primaria municipiului Constanta a mai anuntat ca va crea lantul logistic pentru toate donatiile in curs de a fi primite si receptionate, iar cele 200.000 de masti de protectie si 4.000 de teste rapide sa ajunga urgent la beneficiari.