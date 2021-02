Suedia se pregateste pentru al treilea val al epidemiei. Varianta britanica a coronavirusului se extinde rapid

"Au fost unele oscilatii, dar in ultimele saptamani cresterea este, din pacate, clara. Este imposibil de spus daca suntem in al treilea val, dar cu noroc si respectand masurile in vigoare l-am putea evita", a declarat marti epidemiologul sef al Agentiei suedeze de Sanatate Publica (FHM), Anders Tegnell.Acesta a mai spus ca varianta britanica a coronavirusului SARS-CoV-2 se extinde "cu rapiditate in Suedia" si anticipeaza ca aceasta varianta mai contagioasa va deveni dominanta in Suedia in cateva saptamani sau cel mult in cateva luni, si la fel crede ca se va intampla in majoritatea tarilor europene.Mai multe regiuni suedeze au impulsionat in ultimele zile masuri in perspectiva unui posibil val trei epidemic, printre care si capitala Stockholm, care a anuntat marti ca recomanda trecerea la invatamantul online pentru clasele superioare si folosirea permanenta a mastii in transportul public, fata de consemnul national care cere purtarea mastii doar la orele de varf.Suedia a inregistrat incepand de vineri 10.933 de noi cazuri de COVID-19 si 64 de decese asociate acestei boli, avand in total 12.713 de decese de la inceputul pandemiei, cu o rata a mortalitatii mult peste cea a vecinilor sai nordici, care au aplicat masuri antiepidemice mult mai restrictive, in contrast cu politica mai relaxata a suedezilor.Dar incepand din noiembrie si guvernul de la Stockholm a instituit tot mai multe restrictii. Printre acestea se numara limitarea la opt a numarului persoanelor la reuniunile publice, restrangerea activitatii barurilor si restaurantelor sau inchiderea universitatilor.Anders Tegnell a mai anuntat ca miercuri Agentia de Sanatate Publica (FHM) va prezenta un nou pachet de masuri antiepidemice.