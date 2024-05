Celebrul antrenor portughez, aproape de Rapid București. Scoate Dan Șucu banii din seif? "El vrea asta"

Rapid își caută antrenor și este aproape de a semna cu un nou tehnician. S-a dovedit că Bogdan Lobonț nu are susținerea conducerii și a echipei.

Toni Conceicao, fostul antrenor al CFR Cluj este pe lista Rapidului iar patronul Dan Șucu ar putea să plăească un salariu generos tehnicianului.

Portufgezul a comentat și situația de la Rapid, care a ieșit din cursa pentru locurile de cupe europene, cu trei etape înainte de finalul sezonului.

”Nu am vorbit cu nimeni de la Rapid. O persoană de acolo, din România, vrea ca eu să mă întorc în fotbalul românesc, dar nu am vorbit cu nimeni de la Rapid. Pentru mine România e mereu o poartă deschisă. Am făcut treabă acolo, am făcut performanță. Sunt profesionist și iau în vedere ce e mai bine pentru mine, pentru cariera mea.

Echipa când nu câștigă, e greu. Rapid e o echipă mare din România, echipa care are ideea de a câștiga campionatul. Patronul și toată conducerea vor ca tot grupul, jucătorii și antrenorul, să aibă rezultate, când nu sunt rezultate e greu pentru toți.

În momentul de față, e greu pentru Rapid să mai câștige un loc de Europa. Important e să se facă un buget pentru anul viitor să se câștige campionatul, pentru a se putea bate la titlu”, a spus Toni Conceicao, în exclusivitate pentru PRO TV.

Conceicao a antrenat prima dată în România în 2009, la CFR Cluj, de unde a fost demis după ce câștigase Cupa și Supercupa

