Coperta albumului "Lotus Bleu" cu Tintin, vanduta pentru 3,2 milioane de euro, nou record pentru lumea benzii desenate

Imaginea emblematica creata de Herge a batut recordul in materie de licitatie in domeniul benzii desenate, scrie Le Figaro.In primavara, de cand familia Casterman a decis sa puna in vanzare acest desen in cerneala chinezeasca, guase si acuarela, imaginea a starnit polemica si invidie. Polemicile au fost declansate de britanicul Nick Rodwell, care detine drepturile asupra operei, care si-a dorit ca acest desen sa ajunga al Muzeul Herge de Louvain-la-Neuve, fara a mai ajunge in licitatie.A depasit recordul mondial din 2014 detinut de designul copertilor albumelor lui Tintin, vandut cu 2,51 milioane de euro (taxe incluse).