Ionita, la FC Koln din vara

Rapidul a dat lovitura iernii pe piata transferurilor si l-a cedat pe tanarul Alexandru Ionita la Rapid, mutarea urmand a se concretiza din vara.

"Da, Ionita vine din vara la Koln. Am facut un transfer bun. Era imposibil sa il luam de pe acum, fiindca Rapidul se bate pentru titlu si calificarea in Liga Campionilor", a declarat managerul nemtilor, Michael meier, conform Gazetei Sporturilor.

Antrenorul celor de la FC Koln, Zvonimir Soldo, a fost la randul sau incantat de achizitionarea lui Ionita, pe care a caracterizat-o ca fiind una "de viitor".

"Am facut o achizitie pentru viitor. Am tot avut probleme in atac, Ionita trebuie sa ne ajute sa le rezolvam", a precizat Soldo, mentioneaza sursa citata.

In varsta de 20 de ani, Alexandru Ionita, care evolueaza in Giulesti din 2008, a marcat sase goluri in turul Ligii I.

Dupa 20 de etape, FC Koln ocupa locul 13 in clasamentul din Bundesliga, acumuland un total de 24 de puncte.