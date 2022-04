Falimentul fotbalului romanesc: Patronul Rapidului vrea sa vanda echipa cu un leu!

Patronul celor de la Rapid, Valerii Moraru, a anuntat ca este gata sa renunte la echipa din Giulesti.

Omul de afaceri din Republica Moldova isi doreste atat de mult sa iasa din fotbal incat intentioneaza sa cedeze Rapidul cu numai un leu!

"Astazi daca vine cineva dispus sa preia clubul Rapid, il dau cu 1 leu si cu salariile platite la zi. Suntem considerat un club mare din Romania, dar nu am vandut nici macar un metru de publicitate pe stadion. Eu am facut cat am putut. Stiu ca mi-am asumat anumite obligatii, am incercat sa le indeplinesc, pe multe chiar am reusit sa le duc la capat, si o sa incerc sa mai rezolv dintre ele", a spus Moraru pentru DigiSport.

Acesta a explicat apoi ca Rapidul are mari probleme de finantare pentru ca nu poate atrage sponsori.

"O problema mare o reprezinta insolventa clubului. Am preluat echipa cu un mare deficit, nu uitati asta! Am platit datorii din urma, iar in acest moment Azuga Waters este singurul creditor al clubului. Nu avem nici macar un sponsor, sunt si salarii mari, dar incercam sa ne achitam de obligatii. Recunosc, e destul de greu, mai ales ca suntem in liga a II-a, sa nu uitam", a mai declarat Moraru.

Valerii Moraru a preluat Rapidul in urma cu un an si jumatate, insa n-a avut rezultatele asteptate in Giulesti.

Sub patronajul sau echipa n-a iesit din insolventa si, mai mult, a retrogradat chiar in Liga a doua, de unde se lupta sa promoveze in acest sezon.

Moraru a preluat la randul sau Rapidul fara sa plateasca vreun ban, dupa ce fostii patroni, Zamfir si Cristescu, au decis si ei sa se retraga.

