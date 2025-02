Autoritățile sunt în alertă. O tânără a fost răpită de fostul iubit, condamnat în trecut pentru crimă: ”A spart geamul cu ciocanul și a tras-o după el afară”

Autoritățile din județul Mureș sunt în alertă maximă după ce o tânără de 23 de ani din localitatea Miheșu de Câmpie a fost răpită de fostul iubit, chiar sub privirile copilului său de doar șase ani.

Fostul iubit al tinerei, un bărbat de 36 de ani, a petrecut 15 ani în închisoare pentru crimă. Înainte de răpire, acesta i-a incendiat locuința femeii.

Sora tinerei răpite a povestit cu groază cum bărbatul a bătut insistent la ușa casei ei în miez de noapte: „M-a sunat sora mea și a spus că cineva bate foarte tare în uşa din spate. Eu am sunat la poliție, au venit două echipaje (...) și i-au spus surorii mele să meargă la mătușa ei. Sora mea o luat copilul și s-a dus la mătușă, mătușa noastră stă aici, vizavi cu noi. I-am rugat din suflet să facă ceva pentru sora mea, că mă tem pentru viața ei, că el o amenința că o omoară, că îi dă foc,” a declarat sora tinerei pentru Antena3 CNN.

După plecarea autorităților, bărbatul a incendiat locuința fostei iubite, iar ulterior a răpit-o direct din casa mătușii sale. „M-a sunat mătușa, care mi-a spus că Emil a fost și a luat-o pe Anda din casă. A spart geamul cu ciocanul și a luat-o de păr, desculță, a tras-o după el afară,” a relatat sora tinerei răpite.

Soțul Andei a povestit despre drama fiului lor: „Le-a luat și banii din casă. După ce am vorbit cu băiatul la telefon și băiatul a început să plângă, mi-a zis: Tati, nu mai am mamă, nu mai are cine să îmi dea de mâncare. Și, în continuare, mă întreabă: Unde e mama? Unde e mama?”

Bărbatul, considerat extrem de periculos, era căutat de poliție de mai bine de un an pentru o altă agresiune. „A fost luată de vecinul acesta cu care a avut o relație acum doi ani, însă, a încheiat-o cu el, iar omul ăsta nu înțelege,” a spus mama Andei.

Autoritățile au constituit imediat o echipă operativă complexă pentru a o găsi pe femeie, formându-se un grup format din polițiști ai serviciului de investigații criminale, polițiști ai secției 13 de poliție rurală, luptători ai serviciului pentru acțiuni speciale, un negociator și un câine de urmă. „La fața locului s-a constatat că cele sesizate se confirmă,” a declarat Anca Mate, purtător de cuvânt al IPJ Mureș.

Întreaga comunitate din Miheșu de Câmpie este terifiată de cele întâmplate și speră ca autoritățile să o găsească pe femeie cât mai repede.

