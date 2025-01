Românul răpit de rebelii Houthi în urmă cu mai mult de un an a fost eliberat. Echipajul navei pe care se afla și el a fost predat sultanatului Oman FOTO

Echipajul navei Galaxy Leader, printre care se află și un român, a fost eliberat de rebelii houthi yemeniți miercuri, 22 ianuarie, după mai mult de un an de la sechestrarea vasului în largul coastelor Yemenului, a relatat canalul Al Masirah TV, deținut de houthi, potrivit Reuters.

Echipajul a fost predat sultanatului Oman "în coordonare" cu gruparea militantă palestiniană Hamas după ce un acord de încetare a focului în Gaza a fost negociat cu Israel, a menționat Al Masirah TV.

🇾🇪 More than a year after capturing the Galaxy Leader off Yemen's coast, the Iran-aligned Houthi group has released its crew, according to a report by Al Masirah TV, which is owned by the Houthis. pic.twitter.com/czmQHRI751