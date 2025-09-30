Rapoartele de activitate ale SRI stau de patru ani la sertar, deși conțin informări importante despre legăturile mișcării suveraniste cu Rusia. „Situația e absolut penibilă”

De patru ani, rapoartele anuale ale Serviciului Român de Informații nu au mai fost votate în plenul Parlamentului, deși au fost transmise și aprobate în Comisia de control. Documentele rămân astfel clasificate, deși, potrivit fostului șef al Comisiei SRI, Ioan Chirteș, ele conțin inclusiv informări privind legăturile mișcării suveraniste cu Rusia. Actuala conducere a Legislativului promite că rapoartele vor fi adoptate după numirea unui director civil la SRI, în timp ce opoziția acuză tergiversări și lipsă de transparență.

Ultimul raport al Comisiei de control privind activitatea SRI, aprobat de plenul Parlamentului, se referă la anul 2020. Fostul președinte al Comisiei SRI, Ioan Chirteș, a declarat pentru HotNews că în aceste rapoarte se regăsesc informări despre legătura mișcării suveraniste cu „factori externi, în special Rusia”. Serviciul Român de Informații a trimis anual raportul de activitate, dar conducerea Parlamentului nu l-a prezentat plenului pentru adoptare.

Legea prevede că SRI depune anual un raport de activitate în fața Parlamentului. Documentul este analizat, în prima fază, de Comisia de control asupra activității Serviciului. După ce este aprobat de Comisie, raportul ajunge pe masa Birourilor Permanente Reunite, ceea ce reprezintă conducerea Parlamentului. Pasul următor îl reprezintă adoptarea în plenul reunit, adică toți senatorii și deputații. După ce este îndeplinit și acest ultim pas procedural, raportul SRI devine public.

Ultimul vot dat în plenul reunit a avut loc în octombrie 2023 și a vizat raportul privind activitatea SRI din 2020.

Șeful Comisiei SRI nu comentează

General-maior în rezervă, Eugen Bejinariu (PSD), conducătorul Comisiei permanente pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI, a refuzat să facă declarații pentru sursa citată, susținând că decizia aparține Birourilor Reunite ale Parlamentului pentru a le supune la vot în plen.

„Când am preluat în 2021 președinția Comisiei de control asupra activității SRI nu erau introduse în plen rapoartele de cinci ani. Într-o singură ședință au fost votate toate. Nu mi se pare normal și atunci am spus de la tribuna Parlamentului că descărcăm în 15 minute cinci ani de activitate a SRI… Colegilor nu li s-a părut o urgență, mie mi s-a părut o urgență”, a explicat fostul președinte al Comisiei SRI, Ioan Cristian Chirteș (PNL), care a adresat o scrisoare către conducerea Parlamentului pentru ca rapoartele să fie analizate și introduse pe ordinea de zi a plenului.

„Decidenții politici au știut, e grav că SRI nu are conducere civilă de doi ani”, spune Ioan Cristian Chirteș, care susține că nu a reușit să aibă un dialog cu Nicolae Ciucă, fost premier, președinte al Senatului și președinte PNL, pe tema rapoartelor SRI, dar că a discutat situația cu colegii parlamentari.

În privința rapoartelor trimise de SRI Parlamentului, care nu sunt încă publice, el susține că documentele conțin informații despre „mișcarea suveranistă”.

„Se făcea legătura între mișcarea suveranistă și factori externi, în special Rusia. Decidenții politici au știut că mișcarea suveranistă are legătură cu Rusia, au fost informați de SRI. Vorbesc de decidenții politici la nivel de președinte, prim-ministru, miniștri. Ei primesc informări aproape zilnice, așa cum primesc și președinții Comisiei de control SRI”, a declarat Chirteș.

Ce spune președintele Camerei Deputaților

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat pentru HotNews că „nu are o explicație” de ce rapoartele SRI din ultimii patru ani nu au fost votate în Parlament. Înainte să preia funcția de la Marcel Ciolacu, Grindeanu a fost prim-vicepreședinte PSD. „Pot să vă spun ce aș vrea eu de acum înainte ca nou președinte al Camerei Deputaților: să avem un director civil (n.r. – la SRI) și apoi să intrăm și să aprobăm și aceste rapoarte. Este absolut normal”, a afirmat Grindeanu pentru HotNews.

Întrebat dacă nu este prea mult că Parlamentul nu a aprobat de patru ani aceste rapoarte, liderul PSD a răspuns: „Ba da”.

„Eu sunt convins că după ce vom avea o conducere la SRI se vor supune votului. Lucrurile trebuie făcute într-o formă de dialog cu instituția. Nu știu să vă spun motivele pentru care nu au fost votate. Normal ar trebui votate în fiecare an”, a fost poziția lui Sorin Grindeanu.

Adrian Cozma (PNL) este vicepreședinte al Camerei Deputaților din septembrie 2025. „Am putut să observ în ultimii ani că s-a diluat eficiența SRI, nu știu dacă poate are legătură cu ce s-a întâmplat în 2024. Poate atacurile din 2024 ar fi trebuit gestionate în alt fel, ar trebui să dăm o mai mare importanță acestui serviciu, probabil s-a dorit să fie pus în umbră acest serviciu care trebuie să aibă grijă de ordinea de drept și stabilitatea și siguranța românilor. Trebuie să lămurim, nu văd de ce nu sunt prezentate plenului reunit rapoartele SRI”, a spus Cozma pentru HotNews.

El a insistat că românii trebuie să afle ce s-a întâmplat în anul electoral 2024, mai ales după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată și a fost acuzat de „suport din partea Rusiei”.

Documentele trimise de SRI către CSAT au fost desecretizate după primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. Potrivit acestora, a existat o operațiune pregătită din timp în favoarea lui Călin Georgescu și care are “modul de operare al unui actor statal”.

Situație penibilă

Analistul Cristian Preda a reacționat și el pe pagina sa de Facebook, la situația rapoartelor SRI, pe care o califică drept penibilă.

"Grindeanu vrea să le pună pe agendă doar după ce va fi numit un nou director al SRI.

Un serviciu care nu mai are pe cineva în frunte din iunie 2023.

Comisia care ar trebui să controleze SRI e condusă de un general-maior în rezervă, deputatul Bejinariu, pe care Traian Băsescu îl descria, acum 20 de ani, ca membru de bază al camarilei lui Adrian Năstase. Situația e absolut penibilă", a scris Preda.

