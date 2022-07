Ministrul de Interne Lucian Bode a anunțat marţi, 19 iulie, ”veşti foarte bune pentru România” în urma publicării Raportului anual privind traficul de persoane de către Departamentul de Stat al SUA, respectiv faptul că ţara a fost scoasă de pe lista de supraveghere.

”Veşti foarte bune pentru România în urma publicării raportului anual privind traficul de persoane de către Departamentul de Stat al SUA. Mă bucur să constat că România a fost scoasă de pe lista de supraveghere. Raportul Departamentului de Stat conturează o imagine favorabilă a activităţilor anti-trafic şi evidenţiază progresele pe care România le-a făcut în ultimul an”, a scris, marţi seară, pe Facebook, Lucian Bode.

Ministrul precizează că sistemul anti-trafic de persoane din România este unul funcţional, capabil să ofere un răspuns adecvat acestui tip de criminalitate.

”Nu am vrut să cred nicio clipă în scenariul în care România ar fi fost retrogradată, deoarece avem structuri, legislaţie, strategii, planuri de acţiune şi linii de finanţare dedicate pe care am început deja să le utilizăm mai eficient şi mai aplicat în prevenirea şi combaterea acestui fenomen. Eforturile noastre din ultimul an nu au vizat doar să răspundă recomandărilor Departamentului de Stat, ci sunt o expresie a angajamentului evident al României pentru combaterea acestui flagel”, a mai scris ministrul.

Potrivit acestuia, lupta anti-trafic presupune efortul conjugat al mai multor instituţii.

”Cu siguranţă ne vom concentra în continuare pe remedierea aspectelor pe care trebuie să le îmbunătăţim”, a mai afirmat ministrul.

Acesta susţine că o decizie deosebit de importantă în acest sens a fost preluarea la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a Comitetului de monitorizare a eforturilor anti–trafic.

”Înţelegând importanţa acestui dosar, sprijinul oferit de către domnul Prim-Ministru Nicolae Ciucă a fost esenţial în ceea ce priveşte coordonarea tuturor măsurilor implementate, respectiv activităţilor realizate pe parcursul anului trecut. Le mulţumesc tuturor structurilor specializate şi autorităţilor române pentru efortul depus şi pentru cooperarea foarte bună pe care au avut-o cu partenerii externi în vederea reducerii dimensiunilor traficului de persoane şi îmbunătăţirii poziţiei ocupate de România în acest raport”, a mai scris ministrul.

Raportul este lansat oficial, marţi, într-o ceremonie găzduită de Secretarul de stat al SUA Antony Blinken.

