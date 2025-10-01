Avertismentele SRI, ignorate: „Iohannis, Ciucă, Ciolacu, au jucat România la ruleta rusească. Trebuie să răspundă penal că nu au acționat pentru apărarea țării”

Ultimele patru rapoarte anuale ale Serviciului Român de Informații zac, de ani de zile, în sertarele Parlamentului, inaccesibile opiniei publice și, aparent, uitate de conducerea Legislativului. Conform informațiilor obținute de Hotnews, aceste documente conțin avertismente clare și detaliate cu privire la legăturile dintre mișcarea autointitulată „suveranistă” și factori externi, în special Federația Rusă, aspecte care ar fi trebuit să alarmeze autoritățile și să genereze măsuri de protecție a securității naționale.

Legea prevede, în mod explicit, că SRI are obligația de a prezenta anual Parlamentului un raport de activitate, menit să informeze decidenții politici despre amenințările interne și externe și să permită adoptarea unor politici eficiente de securitate.

Cu toate acestea, rapoartele au rămas secrete, iar dezbaterile oficiale în comisiile de specialitate sau în plen nu au avut loc. Această inacțiune face opinia publică să se întrebe de ce au ales conducerile Parlamentului și liderii politici să ignore avertismentele serviciilor de informații. A fost vorba de neglijență, de neînțelegerea gravității situației sau de o strategie politică deliberată? Într-un moment în care tensiunile geopolitice cresc, iar România se află în proximitatea unui conflict major în regiune, păstrarea acestor informații sub cheie poate fi interpretată nu doar ca o eroare administrativă, ci ca o vulnerabilizare a securității statului.

Mai mult, inacțiunea liderilor politici de la vârful statului, de la președinte și premier, până la conducerea Parlamentului, ridică semne de întrebare asupra responsabilității lor. Dacă avertismentele SRI erau cunoscute și totuși nu s-au luat măsuri pentru prevenirea influenței externe, România a fost expusă unor riscuri care ar fi putut fi prevenite. Contextul internațional, marcat de agresiunea Rusiei în Ucraina și de creșterea vizibilității partidelor radicale și suveraniste în Europa, face ca această lipsă de reacție să fie cu atât mai gravă.

„Aveau nevoie de un bau-bau precum AUR pentru a justifica nevoia unei alianțe PSD – PNL”

George Rîpă remarcă faptul că fostul șef al comisiei de control a activității SRI spune direct că președintele Klaus Iohannis la acea vreme, premierul Marcel Ciolacu, șeful Senatului - Nicolae Ciucă, dar și alți miniștri au fost informați despre anumite legături avute de mișcarea intitulată suveranistă și zone din Federația Rusă, dar nu au făcut nimic.

„Declarația domnului Chirteș vine să protejeze imaginea serviciilor de informații, în special a SRI, și aruncă practic întreaga vină pe cei care în ultimii ani, dar mai ales în 2024, au ocupat cele mai importante funcții din statul român. Fostul șef al comisiei de control a activității SRI ne spune direct că președintele Iohannis, premierul Ciolacu, șeful Senatului Ciucă, dar și alți miniștri au fost informați despre anumite legături avute de mișcarea așa-zis suveranistă și zone din Federația Rusă, dar nu au făcut nimic. De ce? Putem specula. Au fost slabi, trădători, ticăloși? Răspunsul cred că e mult mai simplu: aveau nevoie de un bau-bau precum AUR pentru a justifica nevoia unei alianțe PSD – PNL”, a opinat George Rîpă în analiza sa pentru Ziare.com.

„Au acționat precum ultimii politruci”

Analistul George Rîpă susține că, prin ignorarea semnalelor serviciilor de informații și instrumentalizarea unor amenințări externe pentru justificarea unei alianțe politice, clasa politică a pus în pericol securitatea națională și direcția strategică a României. În opinia sa, deciziile politice din 2024 „au jucat România la ruleta rusească”.

„În loc să gândească ca oameni de stat, au acționat precum ultimii politruci. Au fost interesați de un singur lucru, cum să justifice în fața electoratului o nouă alianță contra naturii între PSD și PNL. Când au ales să acționeze astfel, toți acești lideri de carton, Iohannis, Ciucă, Ciolacu, au jucat de fapt România la ruleta rusească.

Pentru prima dată de la aderarea la NATO, în România s-a pus în discuție orientarea geo-politică și direcția Vest. Toți trei trebuie să răspundă penal pentru faptul că nu au acționat pentru apărarea țării atunci când a apărut un pericol. Toți trei au depus un jurământ, ba chiar Ciucă a jurat de două ori, ca prim-ministru, dar și ca militar”, a mai spus George Rîpă pentru Ziare.com.

