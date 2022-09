Un rapper celebru, împușcat mortal într-un restaurant din SUA. Postările care i-au adus sfârșitul

Rapperul american PnB Rock a murit după ce a fost împușcat într-un restaurant din Los Angeles, în timp ce lua masa alături cu iubita lui, potrivit LA Times.

Atacul a avut loc luni, la restaurantul Roscoe's House of Chicken & Waffles.

Potrivit poliției, rapperul din Philadelphia, în vârstă de 30 de ani, a suferit multiple plăgi prin împușcare și a decedat în mai puțin de o oră, la spital.

Potrivit anchetatorilor, a fost vorba despre o tentativă de jaf.

Căpitanul de poliție Kelly Muniz a confirmat că ucigașul l-a amenințat pe artist cu o armă de foc, cerându-i bani și obiecte. ”Victima a fost împușcată în timpul jafului”, a precizat acesta.

Presa americană speculează că o fotografie postată pe Instagram de iubita rapperului a fost cea care i-a adus sfârșitul. Imaginea arăta o farfurie plină cu pui prăjit care tocmai fusese comandat și locația în care se aflau cei doi. Anterior, și cântărețul postase un videoclip în care purta un ceas scump.

Criminalul este căutat de polițiști. După atac, el a fost așteptat de o mașină cu un șofer, au declarat martorii.

PnB Rock a devenit celebru odată cu lansarea hitului său Selfish, din 2016, continuând să înregistreze două albume de studio, Catch These Vibes și Trapstar Turnt PopStar. De atunci, a colaborat cu artiști precum Ed Sheeran, Wiz Khalifa și 2 Chains. Ce mai recentă piesă a sa, Luv Me Again, a fost lansată cu doar două zile înainte de a fi ucis.

