Rapper american împușcat chiar la petrecerea zilei sale de naștere. Ce a pus cântărețul pe rețelele sociale înainte de a muri VIDEO

Un rapper din SUA a fost împușcat mortal duminică, 23 iunie, chiar în timp ce-și sărbătorea ziua de naștere.

Julio Foolio, în vârstă de 26 de ani, postase pe pagina lui de Instagram că Poliția i-a întrerupt petrecerea.

Tânărul a fost ucis într-un schimb de focuri din Tampa, a informat luni, 24 iunie, avocatul lui, conform BBC.

Potrivit Poliției, 4 persoane au fost rănite duminică dimineața cu focuri de armă în parcarea unui hotel. Una dintre victime a fost identificată și s-a descoperit că era chiar sărbătoritul, pe numele său legal Charles Jones.

Footage of Julio Foolio getting stretched away lifeless has been LEAKED.. 🙏🕊️ pic.twitter.com/yfOOlehrsV