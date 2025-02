Rapperul A$AP Rocky, partenerul Rihannei, găsit nevinovat într-un caz de agresiune cu o armă de foc. „Mi-aţi salvat viaţa” FOTO/VIDEO

Un juriu din California l-a găsit pe A$AP Rocky nevinovat de două capete de acuzare de agresiune cu o armă de foc semiautomată, în urma unui incident armat din 2021 cu un fost prieten în Los Angeles, transmite CNN.

Avocaţii artistului, care este partenerul de lungă durată al cântăreţei şi femeii de afaceri Rihanna, au susţinut că arma era un pistol de recuzită care trăgea doar gloanţe oarbe. A$AP Rocky nu a depus mărturie în proces. Rihanna a fost prezentă în sala de judecată marţi, 18 februarie, când a fost citit verdictul.

NOT GUILTY

A$AP ROCKY HAS BEAT HIS CASE AFTER THE JURY FINDS HIM NOT GUILTY ON ALL CHARGES

THE COURTROOM ERUPTED INTO CELEBRATION AS A$AP ROCKY JUMPS INTO THE THE GALLERY TO HUG RIHANNA pic.twitter.com/QrLqueSsCP