Rapperul american Coolio, cunoscut pentru melodia ”Gangsta's Paradise”, a murit la 59 de ani

Rapperul american Coolio, devenit celebru datorită melodiei sa din 1995 „Gangsta's Paradise”, a murit la vârsta de 59 de ani, a anunţat miercuri managerul său.

Muzicianul câştigător al premiului Grammy, al cărui nume real este Artis Leon Ivey Jr, a murit la Los Angeles, a declarat Jarez Posey pentru AFP, fără a preciza cauza.

Managerul, un prieten apropiat al rapperului de multă vreme, a declarat pentru TMZ că l-a găsit inconştient în baia unui prieten.

Coolio şi-a început cariera în California la sfârşitul anilor 1980, dar a devenit celebru cu „Gangsta's Paradise” din 1995, care a apărut pe coloana sonoră a filmului „Rebellious Minds”.

Melodia i-a adus un premiu Grammy anul următor.

El a reluat refrenul şi muzica „Pastime Paradise”, o melodie de Stevie Wonder lansată în 1976. Reţeta a fost una câştigătoare, cu milioane de exemplare din „Gangsta's Paradise" vândute în întreaga lume.

Artis Leon Ivey Jr., născut pe 1 august 1963, cunoscut sub numele de scenă Coolio, este un rapper, actor şi producător muzical american, care a devenit cunoscut la mijlocul anilor 1990, graţie albumelor ”It Takes a Thief” (1994), ”Gangsta's Paradise” (1995) şi ”My Soul” (1997). Cele mai cunoscute single-uri ale sale sunt piesele ”Gangsta's Paradise”, ”Fantastic Voyage”, ”C U When U Get There” şi ”1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)”. Rapperul a devenit interesat de gastronomie şi a lansat un serial online intitulat ”Cookin' with Coolio”, dar şi o carte de reţete culinare.

