Jeffery Williams, cunoscut după numele lui de rapper, Young Thug a fost eliberat joi seara, 31 octombrie, după mai bine de 900 de zile de detenție. A ajuns la o înțelegere cu procurorii, ca să scape de acuzații care i-ar fi adus 120 de ani de închisoare.

Young Thug a acceptat să pledeze vinovat în mai multe capete de acuzare, inclusiv deținerea ilegală de arme de foc și apartenența la o bandă criminală. De asemenea, a pledat „nolo contendere” (n.red. nu și-a recunoscut vina, dar acceptă pedeapsa ca și cum ar fi fost vinovat) pentru organizarea unui grup infracțional și conducerea unei bande criminale. El nu a putut negocia aceste condiții.

În plus, a trebuit să accepte 15 ani de probațiune, potrivit observatornews.ro.

A fost cel mai lung caz de acest fel din istoria statului Georgia. Totul a început în anul 2022, când Jeffery Williams a fost acuzat, alături de mai mult de 20 de persoane în baza legii împotriva criminalității organizate din Georgia (n.red. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, sau RICO).

În acest caz, procurorii l-au acuzat pe Williams că a condus o bandă criminală de stradă care a comis omoruri și alte infracțiuni violente în Atlanta în urmă cu un deceniu. Rapperul a negat că ar fi fost liderul acestei bande criminale.

Procurorii au mai susținut că YSL, acronimul casei de discuri a lui Young Thug - Young Stoner Life Records - înseamnă și Young Slime Life, o bandă criminală de stradă din Atlanta, afiliată bandei naționale Bloods.

#YoungThug, whose real name is #JefferyWilliams, accepted a non-negotiable plea deal after a year-and-a-half-long trial. Williams pleaded guilty and nolo on charges but still awaits official sentencing. pic.twitter.com/xbb1U0d5tP