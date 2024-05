Rareș Bogdan, despre alegerile pentru București: „Se vor câștiga cu sub 30%”. De ce nu exclude candidatura comună la prezidențiale

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte și europarlamentar PNL a fost invitatul ultimei ediții a rubricii „Cu fața la alegători” și a vorbit despre miza alegerilor europarlamentare din acest an, din punctul de vedere al unui eurodeputat, și despre cum poate influența ascensiunea extremismului viitorul Uniunii Europene.

Liberalul a atins subiectul coaliției PSD-PNL și a disensiunilor din interiorul său, vorbind totodată despre posibilitatea ca PSD și PNL să aibă un candidat comun la prezidențiale. Acesta este de părere că alegerile de la București vor fi câștigate cu un scor de sub 30% și că Sebastian Burduja crește în sondaje odată cu înaintarea în campanie.

„E important că abordați acest subiect pentru că, din păcate, se discută foarte puțin despre acest pericol în România. Asta și pentru că prin această comasare, pe care unii nu au văzut-o ca fiind un lucru pozitiv, nici din propriile partide care au făcut-o, inclusiv partidul meu, acum realizează că prin aceasta am reușit o creștere a prezenței la vot la europarlamentare și, de asemenea, am reușit să blocăm ascensiunea celor două partide extremiste”, a afirmat Rareș Bogdan.

Liberalul a explicat că prin această comasare, AUR și-a înjumătățit scorul pentru europarlamentare, iar partidul S.O.S. România al Dianei Șoșoacă, conform ultimelor cifre, nu mai intră în Parlamentul European.

„Scopul lor este să ajungă la minim o pătrime din Parlamentul European. Din 720 de europarlamentari, reprezentând jumătate de miliard de cetățeni grosso modo, grupul suveranist și extremist să ajungă să aibă practic 180 de eurodeputați. Acest lucru este foarte periculos pentru că pe anumite voturi situația va fi tragică. Dacă sar de 200 lucrurile se complică și mai mult”, a mai declarat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul subliniază că, în cele mai multe unități administrativ-teritoriale, PNL se luptă cu PSD, dar în ciuda acestui fapt, cele două partide au liste comune la alegerile europarlamentare.

„În aproximativ 97% sau 98% din totalul unităților administrativ-teritoriale, PNL se bate cu PSD sau cu UDMR sau cu USR, în vreo 50 cu USR, în vreo 200 cu UDMR, în vreo 30 cu PMP și în diferența de vreo 3100 ne batem cu PSD”, spune Rareș Bogdan.

Acesta a explicat că pentru că social-democrații sunt cotați ceva mai bine în sondaje, PNL a cedat primul loc la europarlamentare, ocupat de Mihai Tudose.

Rareș Bogdan a mai declarat că, în ciuda divergențelor și diferențelor dintre cele două formațiuni, au considerat că este mai importantă „liniștea în țară și stabilitatea politică și guvernamentală decât cearta, ciorovăiala și reproșurile.”

„Noi sperăm ca lumea să înțeleagă că această coaliție, această alianță, care a fost făcută cu scopul de a păstra stabilitatea României și a asigura coerența în actul guvernamental, inclusiv pentru a nu bloca banii din PNRR (...). Important este ca lumea să înțeleagă că, deși de-a lungul timpului, și eu am fost protagonistul multor poziționări extrem de radicale față de PSD, extrem de dure, am înțeles că sunt momente în istorie când lăsăm orgoliul deoparte, lăsăm războaiele trecutului deoparte și ne gândim la ce putem construi. România, cu un război la graniță, cu o zonă de instabilitate politică, atât în Balcani, cât și la granița de nord și est, cu o situație complicată în Orientul Mijlociu, dacă ar fi avut alegeri anticipate sau dacă ar fi avut perturbări după modelul bulgar, situația putea deveni critică în România și, atunci, am mușcat din buze, am lăsat deoparte lucrurile care ne despart, și sunt multe”, a explicat europarlamentarul liberal.

„Vorbeam de dimineață cu Vasile Blaga care m-a sunat să-mi spună că sunt cele mai ciudate alegeri la care participă, și participă de vreo 30 și ceva de ani”, apreciază Rareș Bogdan.

El a adăugat că se bazează pe „inteligența electoratului” și pe faptul că va putea explica de ce s-a făcut această listă comună pentru a combate eventualele confuzii din interiorul electoratului PNL.

Rareș Bogdan a precizat că Sebastian Burduja duce cea mai bună campanie la București și l-a atacat pe Nicușor Dan pe motiv că refuză dezbaterea.

„În cazul domnului Burduja, care duce cea mai bună campanie din București, domnul Nicușor Dan stă pe burtă, cum a stat patru ani. Nu iese, consultanții l-au sfătuit să nu iasă în dezbateri, pentru că nu prea are ce spune despre ce a făcut, că nu a prea făcut, și atunci, sigur refuză orice dezbatere în detrimentul bucureștenilor”, a adăugat eurodeputatul.

Acesta a adăugat că Sebastian Burduja a intrat puțin târziu în cursă, dar că „tot ceea ce trebuie să facă este să se lipească de bazinul PNL. Bazinul PNL în Capitală este undeva la 23-24%, iar potențialul lui și modul în care duce campania și adresabilitate lui poate să rupă electorat inclusiv din cel al lui Nicușor Dan, un electorat de tip ONG și USR”.

Rareș Bogdan a mai adăugat că nu-i reproșează ceva anume lui Nicușor Dan, pe care îl cunoaște personal, dar că era un bun ONG-ist, dar nu este și un bun manager.

„Din păcate, nu toți cei care sunt în societatea civilă sunt și foarte buni manageri, așa cum nu toți fotbaliștii buni sunt și buni antrenori. Nicușor Dan nu este un manager bun pentru Capitală, nu are viziune pentru Capitală”, a subliniat prim-vicepreședintele PNL.

Acesta a mai amintit că aproximativ 40% din electoratul liberal îi acordă lui Nicușor Dan votul, nu lui Sebastian Burduja.

„Noi nu trebuie să facem altceva decât să le arătăm votanților din Capitală că avem candidat. Că îl avem pe Sebastian Burduja, care are încă un proiect de notorietate, știu că pare ciudat, dar are”, spune Rareș Bogdan.

Liberalul a oferit mai multe detalii din datele pe care partidul le-a acumulat cu privire la alegeri prin sondaje făcute cu diferite case

„Lui Nicușor Dan, dacă îi pleacă electoratul liberal din zestre și se mută la Sebastian, coboară bine sub 30%. Oricum, din ce văd eu pe sondaje, și am două pe săptămână, făcute cu case diferite, făcute față în față, nu doar telefonic, nu se vor câștiga alegerile de către un candidat care să aibă 35%-40% sau 41%. Alegerile se vor câștiga după părerea mea cu sub 30%. Nicușor pierde electorat în favoarea lui Sebastian Burduja, Piedone pierde electorat în favoarea Gabrielei Firea”, a mai completat liberalul.

Rareș Bogdan a adăugat că alegerile le va câștiga candidatul mai bine mobilizat și a subliniat că pe măsură ce campania merge mai departe, electoratul lui Sebastian Burduja începe să-l considere o alternativă.

De asemenea, a avertizat competiția că majoritatea în consiliul municipal se va putea face doar cu PNL.

În final, Rareș Bogdan a declarat că PNL nu exclude varianta unui candidat comun pentru alegerile prezidențiale.

„Discuțiile vor fi purtate după data de 10, după ce primim toate rezultatele și din Diaspora și din cele mai îndepărtate secții din țară. După ce vedem cum a fost primită lista de candidaturi pentru europarlamentare și candidaturile comune de la Timișoara, Bacău, Brașov și cele 6 sectoare, vom putea să discutăm despre cum mergem înainte, atât din punct de vedere guvernamental, cât și din punct de vedere al candidaturilor. Nu excludem absolut nimic”, a conchis acesta.

