Rareș Bogdan amenință PSD-ul: PNL nu părăseşte guvernarea dar vom fi extrem de duri, începând de acum

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat luni, 4 septembrie, că PNL nu va ieşit de la guvernare dar ”vor fi extrem de duri, începând de acum şi trebuie să fie trataţi pe picior de egalitate”.

Rareş Bogdan a declarat la intrarea în sediul Guvernului că nu există un curent în PNL privind ieşirea de la guvernare iar vocile critice din şedinţele conducerii erau ”exasperate de o relaţie tensionată cu PSD în teritoriu”. ”PNL nu părăseşte guvernarea, nu părăseşte corabia atunci când e greu, în plină furtună, ne-am asumat guvernarea în timpul pandemiei, ne-am asumat guvernarea în începutul războiului din Ucraina şi în vremurile extrem de complicate ale crizei energetice, nu avem niciun motiv să părăsim guvernarea, dar vom fi extrem de duri, începând de acum şi trebuie să fim trataţi pe picior de egalitate, pentru că nu mai acceptăm niciun fel de atac şi niciun fel de încercare de a izola PNL, sau de a pune la colţ primarii noştri, preşedinţii de CJ, sau reprezentanţii noştri din teritoriu”, a spus Rareş Bogdan.

El a arătat că ”liberalii nu părăsesc guvernarea pentru că sunt responsabili şi au o asumare clară în faţa românilor”.

”Dacă alţii vor să părăsească guvernarea, pot să o facă, noi vom guverna în continuare”, a completat prim-vicepreşedintele PNL.

”Suntem oameni cât se poate de raţionali, numai că aşa nu se mai poate, lucrurile nu mai merg ca până acum, s-a încheiat cu partea de răbdare, am lăsat prea mult capul plecat, am fost mult prea răbdători cu cei care în momentul în care au văzut că ne dorim foarte mult ca românii să nu sufere şi să guvernăm pentru România, înainte de orice, au crezut că este o formă de slăbiciune. (..) Am fost mult prea cuminţi în coaliţie, vom deveni băieţi extrem de agresivi, extrem de duri şi extrem de radicali din coaliţie. S-a încheiat cu binele”, a precizat Rareş Bogdan.

Prim-vicepreşedintele PNL a spus că atunci când vor fi atacaţi lideri precum Dan Motreanu, Emil Boc, Ilie Bolojan, Nicolae Ciucă, vor acţiona cu supramăsură”.

”În momentul în care va fi atacată Raluca Turcan, sau Cătălin Predoiu, sau Alina Gorghiu, sau Gheorghe Flutur sau Rareş Bogdan, nu vom mai tăcea şi ne vom lăsa gurile de foc să reacţioneze pe foc, în momentul în care se va întâmpla asta. Adică, noi ştim să respectăm, dar trebuie să fim respectaţi”, a afirmat Rareş Bogdan.

