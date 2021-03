Rares Bogdan compara coalitia de guvernare cu o familie tanara: "Uneori, pana te obisnuiesti, oricat de indragostit esti, e greu sa traiesti in aceeasi casa"

"Daca e sa ne uitam la stirile din presa sau la colegii din televiziuni, am crede ca maine se rupe de tot coalitia. Dar eu va asigur ca nu se rupe", a spus Rares Bogdan, marti, la Digi24.Chestionat despre disputele publice dintre ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu USR -PLUS) si fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru PNL ), dar si despre afirmatiile frecvente ale primarului Sectorului 1, Clotilde Armand , la adresa reprezentantilor PNL din Consiliul Local, Rares Bogdan a subliniat ca "certurileacestea nu sunt determinante pentru spiritul in care functioneaza coalitia".Rares Bogdan a mers mai departe, asimiliand coalitia cu o casatorie. "Sunteti casatorita?", a intrebat-o eurodeputatul Rares Bogdan pe crainica de la Digi24. Acesta a raspuns ca nu inetelege relevanta inyrebarii in contextul emisiunii."Pai sa va explic", a continut euorodeputatul, subliniind ca si in coalitie e la fel ca in casatorie, potrivit G4Media. "Uneori, pana te obisnuiesti, oricat de indragostit esti, e greu sa traiesti in aceeasi casa. Noi ne-am casatorit (politic - n.red) pentru a face bine Romaniei. Vom ramane in aceeasi casa. (...) Va asigur ca nu va parasi nimeni caminul conjugal", a comentat Rares Bogdan.Lui Bogdan i s-a reamintit ca liderul PNL, Ludovic Orban , a sugerat ca ar fi un "sarpe". La emisiunea "40 de intrebari cu Denise Rifai", de la Kanal D, Ludovic Orba a fost chestionat daca Bogdan este sarpele pe care l-a crescut in partid . "Nu l-am crescut eu ca era crescut (...) Si nu este normal sa iti ataci un coleg de partid care s-a purtat frumos cu tine, care te-a sustinut in dauna altor colegi care poate meritau mai mult", a fost raspunusul lui Orban.Rares Bogdan a spus ca are convingerea ca Ludovic Orban ii va explica "personal" ce a vrut sa spuna in cadrul emisiunii."O polemica intre noi nu ajuta Romania, nici pe romani. Eu nu polemizez cu Ludovic Orban in spatiul public (...) Daca a spus sarpe, depinde la ce s-a referit. De exemplu, in medicina sarpele reprezinta un simbol al vindecarii (...)", a mai comentat Bogdan.