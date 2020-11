Rares Bogdan, discurs cu tenta extremist-nationalista despre colegi politicieni: "Trebuie sa isi asume clar daca sunt crestini sau anti-crestini"

Cu aceasta ocazie, Bogdan a incadrat intr-un mod radical optiunea unor edili locali de a depune juramantul pentru functiile publice in care au fost alesi fara a pune mana pe Biblie.Europarlamentarul roman a vorbit in interventia de la postul B1TV despre "anti-crestini", cu referire la membrii USR care nu au jurat cu mana pe Biblie, intr-un discurs cu tenta instigatoare si nationalista.Libertatea de gandire, de constiinta si de religie este garantata prin Articolul 10 al Constitutiei Romaniei."(1) Orice persoana are dreptul la libertatea de gandire, de constiinta si de religie. Acest drept implica libertatea de a-si schimba religia sau convingerea, precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea individual sau colectiv, in public sau in particular, prin intermediul cultului, invatamantului, practicilor si indeplinirii riturilor.(2) Dreptul la obiectie pe motive de constiinta este recunoscut in conformitate cu legile interne care reglementeaza exercitarea acestui drept", se arata in Constitutia Romaniei."Este o stare de nervozitate, de mahnire mai mult (...) Si eu, si Robert Sighiartau, si altii suntem deranjati de doua lucruri, una fiind de devenirea noastra ca popor: trebuie sa isi asume extrem de clar daca sunt crestini sau anti-crestini. Chestiunile legate de non-juramantul pe Biblie, in Bucuresti, Targu Mures si alte locuri, cum ar fi Sectorul 1 spre exemplu, pe mine, pe Robert si pe latura crestina din PNL ne-a deranjat foarte mult. Cu toate astea, am considerat ca e doar un teribilism al varstei si nu o chestiune serioasa. Pentru ca daca e o asumare acest anti-crestinism, atunci ar trebui sa ne evaluam serios (...) Poate fi ca la Ion Iliescu , dar atunci ar fi un neomarxism, iar ei se considera de dreapta", a declarat Rares Bogdan, in cadrul interventiei de la B1TV