Rares Bogdan l-a sunat pe ministrul de Interne sa reclame c-a fost deranjat de politisti intr-un restaurant din Herastrau: "N-ar fi mai bine ca alesii neamului si clientela de partid sa anunte unde iau masa"

Oamenii legii se aflau in timpul unui control de rutina care viza verificarea respectarii restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19.Sindicalistii din Politie il ironizeaza pe europarlamentar , explicand in postarea pe Facebook ca oamenii legii actioneaza tocmai la ordinele ministrului de Interne."Reactia europarlamentarului Rares BogdanRares Bogdan s-a aratat iritat de prezenta jandarmilor la restaurantul din Herastrau unde lua masa cu familia, afirmand ca nu i se pare normal ca in local, unde sunt familii si copii, fortele de ordine sa vina in uniforme. Mai mult, l-a sunat pe colegul sau de partid, ministrul Bode si pe secretarul de stat Bogdan Despescu si le-ar fi explicat dumnealui cum trebuie sa fie efectuate controalele. A mai facut aluzie si ca politistii nu intervin in restaurantele si terasele care in weekend se transforma in cluburi.Acum, nici nu stim cum ce sa incepem pentru a-l lamuri pe europarlamentarul Rares Bogdan.1. In primul rand ii reamintim ca la guvernare se afla partidul din care face parte. Adica tocmai cei care au impus restrictiile si care trimit constant, in fel de fel de planuri de actiune, jandarmi si politisti sa defileze pe la terase, restaurante, mall-uri.2. Noi am tot urlat ca lupii la luna timp de 1 an, ca de la nivelul MAI, prin videoconferintele periodice se impuneau "cifre". Numar de amenzi, actiuni si controale cat mai multe si mai putina munca de politie. Daca Rares Bogdan are impresia ca politistului sau jandarmului ii face placere sa ridice de la masa clienti, sa ii numere, sa ii legitimeze si sa ii sicaneze, se insala amarnic.3. Aluzia cu restaurantele care se transforma in cluburi este reala. De aceea nu intelegem de ce colegii de partid ai lui Rares Bogdan, care au emis HG-ul cu restrictiile nu au oferit instrumente politistilor sa si actioneze in astfel de cazuri. Cu toate ca este interzisa functionarea cluburilor si discotecilor, patronii teraselor din Herastrau si de la mare, apropiati ai oamenilor politici, au facut suficient lobby pentru a nu fi atinsi de restrictii sau de sanctiuni astfel ca in momentul de fata exista o lacuna legislativa, care nu le permite politistilor sa ii sanctioneze.Va reamintim ca in urma cu aproximativ 4 saptamani premierul Catu critica fortele de ordine ca nu sunt "suficient de vizibile" si ii cerea ministrului Bode "mai multe controale", la acel moment mai ramanea ca si femeia de serviciu sa fie scoasa in patrulare prin mall-uri, piete si alte zone aglomerate. Acum, veniti dumneavoastra si ne spuneti ca v-ati simtit "intimidat" de uniforma si de prezenta jandarmilor in restaurant la ora 14.Practic, noi suntem pe post de minge de ping-pong intr-o institutie care conform legii este apolitica, dar in care primesti comenzi de la oameni politici. Si atunci ne intrebam, oare nu ar fi mai bine ca alesii neamului si clientela de partid sa anunte unde iau masa (mic dejun, pranz, cina, sprituri, cafele etc) sau care localuri pot fi controlate si care nu, in asa fel incat, in viitor, fortele de ordine sa nu mai "gafeze"?Si, in loc de concluzie, poate Rares Bogdan ar trebui sa stie ca de fapt cei doi jandarmi care l-au deranjat, l-au deranjat in numele ministrului Lucian Bode si a secretarului de stat Bogdan Despescu, cei care dispun astfel de controale", arata politistii in postarea pe Facebook.