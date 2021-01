Rares Bogdan il ataca pe Vlad Voiculescu: "Ce puteai sa faci, Vlad? Sa iesi public si sa-i ceri primarului din Corabia sa-l demita urgent pe seful Spitalului Orasenesc"

"Nu am nicio intentie de a ma certa cu cineva, cu atat mai putin cu Vlad, am incercat sa fiu cat se poate de civilizat, prietenos si constructiv. Doresc doar sa nu esuam. Sa raspundem la asteptarile imense ale oamenilor mintiti si dezamagiti in ultimii 75 de ani, adica de trei generatii. Ce puteai sa faci in plus, Vlad? (...) Sa iesi public si sa-i ceri primarului din Corabia sa-l demita urgent pe seful Spitalului Orasenesc. Sa ceri tu, prietene, sa-si dea demisia, daca mai are un dram de onoare acel medic", a scris Rares Bogdan, marti, pe Facebook El a adaugat ca, daca legea nu este buna, ministrul Sanatatii trebuie sa ceara urgent modificarea ei, avand in vedere ca exista majoritate parlamentara.In opinia prim-vicepresedintelui PNL , ministrul trebuia sa trimita Corpul de control pentru o evaluare de fond la Spitalul din Corabia, nu sa dispuna un control al Directiei de sanatate publica pe un caz punctual."Ca sa fie extrem de clar, la fel voi actiona si in cazul unor colegi de-ai lui Vlad din Cabinetul Citu. Indiferent de partid . Inclusiv PNL, adica partidul din care fac parte. Tocmai pentru ca am tacut si am vorbit intre noi timp de un an, fara a iesi prea mult in spatiul public, am ajuns unde am ajuns dupa ultimul an de guvernare liberala. Nu am spus si nu am atras atentia suficient de puternic atunci cand lucrurile au derapat, au dezamagit, nu au mers sau au fost abordate superficial sau gresit. Va asigur ca nici eu, nici alti colegi nu vom mai face greseala de a tacea pentru linistea cuiva sau a unora", a transmis Rares Bogdan.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a decis, duminica seara, trimiterea unei echipe de control a Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt la Spitalul Orasenesc din Corabia, dupa ce online au aparut imagini cu un pacient filmat stand pe jos si cerand ajutor. In urma controlului s-a decis amendarea medicului de garda si a asistentei medicale cu 6.000 de lei si, respectiv, 3.000 de lei si sanctionarea cu avertisment a unitatii medicale.CITESTE SI: A murit fostul ministru Bogdan Stanoevici. Cunoscut ca militant anti-masca, s-a infectat cu coronavirus in urma cu o luna