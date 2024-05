PNL, dependent de alianța cu PSD. Rareș Bogdan a recunoscut: „Această alianță trebuie să coexiste!"

Rareș Bogdan nu-și vede viitorul politic fără alianța PSD + PNL. Cele două tabere se vor înțelege, în ciuda tuturor declarațiilor belicoase aruncate de-a lungul timpului în spațiul public.

„Eu am trecut, am învăţat că trebuie să treci peste orgolii şi peste lucruri. Am fost atacat, am fost maimuţărit, am fost atacat subteran, ultima dată cu ceasuri. Aşa că ar trebui să fiu foarte supărat. Am fost jignit. Dar ştiu un lucru: în momentul acesta istoric, această alianţă trebuie să coexiste. Dacă eu fac scandal şi mai fac doi, trei la nivelul meu, lucrurile se duc naibii şi nu-i bine să se ducă.

Vedem ce se întâmplă. Tocmai au spart frontul la Harkov şi abia au reuşit să revină după ce au trimis cele mai multe trupe de elite de la începutul războiului, au concentrat în nord ucrainenii. Nu e un joc mărunt să ţii o ţară care are 650 de kilometri, în stabilitate într-un astfel de moment. Lucrurile evoluează prost din păcate”, a declarat Rareş Bogdan, potrivit News.

De asemenea, Bogdan a comentat și afirmațiile recente făcute de către Ciolacu, potrivit cărora PSD „a scos PNL din mocirlă".

„Recunosc că exprimarea mi s-a părut cel puţin nefericită, mai ales că noi am avut o şedinţă de coaliţie, luni, în care, chiar dacă eu am întârziat puţin la ea, venind de la Malaga, din rândul comunităţilor de români din Andaluzia, a fost tocmai asta discuţia. Noi cei zece, cei cinci care conducem Partidul Naţional Liberal, cei cinci care conduc Partidul Social Democrat, ca să o luăm în ordine, Nicolae Ciucă, Rareş Bogdan, Lucian Bode, Dan Motreanu, George Flutur, respectiv, Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, Sorin Grindeanu, Gabriela Firea, Paul Stănescu, ne-am dovedit, chiar dacă am participat la mitinguri electorale cu mii de oameni, la dumneavoastră, la Suceava au fost opt mii de oameni, marţi, au fost 2500 la Galaţi, unde nu avem nici preşedinte de Consiliu Judeţean, nici primari, avem doar 12 primari şi au fost 2500 de oameni, am avut mii de oameni în multe locuri şi sigur că te înfierbânţi când vezi în faţă oameni, presă, jurnalişti, diasporă, care are o problemă încă cu vechiul socialist şi cu noul socialist şi cu toate astea, ne-am dovedit foarte calmi, foarte raţional, gândindu-ne la stabilitate şi la viitorul României şi la atragerea de banii europeni”, a transmis prim-vicepreşedintele PNL.

În opinia lui Bogdan, alianța PSD+PNL este „o căsătorie de conveniență".

„Eu cred că a fost o exprimare uşor nefericită, să spunem aşa. Nu ne-a scos nimeni din groapă, nici noi pe ei, nici ei pe noi. Pur şi simplu am făcut o căsătorie de convenienţă, cum foarte corect a spus, pentru ca să păstrăm stabilitatea României şi pentru a realiza ceva, pentru că e un lucru important. În afară de stabilitate, în afară de pericolul de la Est, am reuşit o chestiune. Să trecem printr-o criză energetică înfiorătoare care a îngenunchiat economii mai puternice decât a noastră şi, de asemenea, să facem faţă provocărilor de securitate în momentul în care am spus... că nimeni nu ştia cum evoluează, cât de slabă sau de puternică e armata lui Putin, ce face Şoigu şi Gerasimov sau Patruşev. Nu ştiam. Îi vedeam mai puternici decât sunt în realitate. Aşa era proiecţia lor în spaţiul public. Şi cu toate astea ne-am dus înainte şi am reuşit o chestiune care pentru mine e vitală. Şi ţine de alegerile locale şi de alegerile europarlamentare", a mai afirmat Rareş Bogdan.

Rareș Bogdan: „Pesediștii sunt dușmanii noștri!”

La Congresul PNL din septembrie, 2021, Rareș Bogdan declara: „Noi nu suntem pesediști! Pesediștii sunt dușmanii noștri!”. După două luni, PNL și PSD s-au înțeles pentru formarea noului guvern, cu Nicolae Ciucă în frunte. Apoi, în urma „rotativei”, PSD l-a avansat premier pe Marcel Ciolacu.

În ceea ce-l privește strict pe Rareș Bogdan, cunoscutul politician a schimbat mereu tabăra puterii din partid. După ce l-a susținut pe Ludovic Orban, a sărit în tabăra Florin Cîțu, după care a schimbat-o cu cea a lui Nicolae Ciucă, în funcție de semnalele venite de la Palatul Cotroceni.

După cinci ani la Bruxelles, în calitate de europarlamentar, Rareș Bogdan s-a remarcat prin „recordul” de absențe. El a lipsit la aproximativ o treime dintre decizii. Din acest punct de vedere, se poziționează pe locul 5 din peste 700. Important de menționat, primul din top, un grec, se află în spatele gratiilor - VEZI AICI „Topul rușinii la nivelul UE. Ei sunt politicienii din România cu cele mai multe absențe la voturile din Parlamentul European”.

