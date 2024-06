Rareș Bogdan amenință PSD cu ieșirea de la guvernare: „PNL pleacă!". Condiția impusă de europarlamentar

Rareș Bogdan, cel mai vocal membru PNL, lansează noi amenințări. După ce i-a etichetat pe cei de la AUR „extremiști", iar pe cei de la USR „marxiști", europarlamentarul încearcă să pună presiune și pe partenerul PSD.

Fostul jurnalist susține că PNL va ieși de la guvernare, dacă PSD va impune noi taxe.

„Dacă crește o singură taxă, PNL pleacă de la guvernare. Am fost extrem de clar. E pentru prima dată în 34 de ani când în legea bugetului este trecut clar că nu poate fi majorat niciun fel de impozit, niciun fel de taxe.

Deja este prea mult ceea ce am acceptat în septembrie anul trecut cu acel pachet fiscal. Am înțeles că pachetul fiscal trebuie dublat de reducerea cheltuielilor, au fost introduse, am înțeles că trebuie să reducem… să creștem de la 1% la 3% impozitul la microîntreprinderi, nu am fost de acord cu scăderea plafonului de la 500.000 la 60.000 și bine am făcut.

Orice creștere de impozite și taxe, culmea, nu va rezolva situația economică decât pe termen scurt, dacă nu scădem cheltuielile bugetare și dacă nu chivernisim banul public”, a declarat Rareş Bogdan.

Puterea de cumpărare a românilor, din ce în ce mai scăzută

Bugetul României a ajuns într-o stare critică, avertizează din ce în ce mai mulți economiști. Sarabanda scumpirilor pe bandă rulantă, majorarea taxelor și a impozitelor reflectă cel mai fidel acest lucru, potrivit specialiștilor.

Radu Nechita, profesor universitar la „Babeș-Bolyai”, face referire la modificarea impozitului pe proprietate, la comanda alianței PSD+PNL.

„Când guvernele măresc sau anunță că măresc impozitele într-un an electoral, asta poate însemna fie un copleșitor sentiment de responsabilitate combinat cu o sinceritate absolută în fața unei situații bugetare fără ieșire, fie că politicienii respectivi speră că măsura le va aduce mai multe voturi decât cele pierdute - de exemplu în cazul impozitelor ‘pe bogați’, ‘pe multinaționale’, ‘pe supraprofituri’, ‘pe vicii’ etc.).

Prima variantă este formularea preferată a departamentelor de comunicare ale partidelor și guvernelor, fiind crezută doar de cei ce cred în responsabilitatea și sinceritatea politicienilor. Cea de-a doua variantă este realitatea de zi cu zi a consultanților electorali ai politicienilor.

Cei care sunt sceptici cu privire la sinceritatea și responsabilitatea clasei politice vor interpreta creșterile de impozite anunțate ca fiind un simptom al disperării în fața unei situații bugetare mult mai grave decât anticipate și a cărei soluționare nu mai poate fi amânată până după alegeri”, a comentat Radu Nechita, pentru Ziare.com .

