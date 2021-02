Firma lui Rares Bogdan, contracte de publicitate cu Spitalul Judetean Cluj. Emanuel Ungureanu: "Spitalele Romaniei au fost jefuite crunt in ultimii ani"

"Incredibila IPOCRIZIE a lui Rares Bogdan Spitalele Romaniei au fost jefuite crunt in ultimii ani, ca mai toate institutiile de stat in general, Apele Romane, Hidroelectrica , Electrica S.A etc.Oriunde si-au putut planta oameni in consiliile de administratie, penelistii au furat de au rupt.Rares Bogdan a fost actionar pana mai ieri la firma Trendcommunication prin care a detinut si un ziar din Cluj-Napoca, prin aceasta firma Rares Bogdan a mancat bani frumosi de la mai multe institutii de stat printre care si de la Spitalul Judetean Cluj.Dovada o aveti in documentul atasat. Este un raspuns primit la o interpelare din luna mai a anului trecut, raspuns semnat de omul protejat de PNL Cluj-Napoca, fostul manager al Spitalului Judetean Cluj, Petrica Susca.http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii...De aceea ataca Rares Bogdan pe unde poate conducerea USR si ministri USR-PLUS din actualul guvern , pentru ca le-am inchis robinetul cu bani si le dam afara managerii de spitale care ii umpleau de lovele.Pana vor reface alianta lor draga cu PSD , penelistii vor avea viata grea cu noi.Nu ii mai lasam la furat, asa cum am promis.Asta este viata.Gata cu hotiile!", a scris acesta pe Facebook.Potrivit site-ului Confidas, actionariatul firmei Trendcommunications este impartit in mod egal intre Rares Bogdan , fratele acestua, Marius Bogdan si Vasilica Hoandra.