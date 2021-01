Guvernarea intra in ape agitate dupa chemarea la arme a taberei anti-Orban din PNL

Repercusiunile asupra guvernarii, mai mult ca sigure

Cum vor juca in aceasta criza presedintele Iohannis si premierul Florin Citu?

Rares Bogdan, atac dur la Orban: I s-a umflat capul si s-a crezut cainele alfa

Lucrurile sunt cu atat mai tulburi pentru actuala guvernare, cu cat si USRPLUS se pregateste de un viitor congres , moment la care trebuie sa-si aleaga un singur presedinte . Astfel, in chiar viitorul apropiat, linistea acestei guvernari pare in pericol deja."Miza atacului e clara, aceea a castigarii puterii al congresul ce se va desfasura anul acesta. Putem intui ca Rares Bogdan si ceilalti liberali ce s-au exprimat critica fata de presedintele partidului considera ca Ludovic Orban a scapat destul de usor din stransoarea asta a rezultatelor alegerilor si ca este nevoie de astfel de prezente publice ca sa reaminteascaca acesta a pierdut alegerile.Creionandu-i o astfel de imagine i-ar putea ajuta sa preia puterea in partid pentru ca pana la urma la congresul liberal va fi o lupta pentru sefia partidului. Ludovic Orban pare sa fi facut oricum un pas in spate, nu prea il mai vedem pe nicaieri in ultima perioada, insa acest lucru se va schimba odata cu inceperea sesiunii parlamentare", a declarat analistul politic Adi Zabava.Astfel, desi aceste nemultumiri la adresa lui Orban au mai fost exprimate, fara aceeasi duritate insa, si dupa negocierile pentru formarea guvernului, momentul ales pare a avea legatura cu apropierea startului sesiunii parlamentare, este de parere analistul Radu Delicote."Miza politica a acestui gest este clara, se apropie congresul partidului ce va fi organizat undeva in vara, in functie de evolutia pandemiei. Este aici si o miza parlamentara, va incepe sesiunea parlamentara si cred ca rezultatul congresului, sau mai bine zis preambulul congresului, va fi dat de deputatii si senatorii care se vor aseza in una din tabere.In momentul de fata, PNL USR PLUS si UDMR au o majoritate fragila, si daca incepe si acest conflict din interiorul PNL-ului s-ar putea sa vedem o serie de pozitionari interesante din partea unor parlamentari liberali", a declarat acesta.Analistii politici sunt de parere ca odata cu apropierea congresului PNL luptele interne din parrtid se vor resimti si asupra actului guvernarii, fapt ce va fi accentuat si de situatia similara din USR PLUS, formatiune care se pregateste si ea de un congres unde trebuie sa-si aleaga un singur presedinte."Cred ca toata aceasta tensiune politca va avea consecinte si asupra guvernarii mai ales odata cu apropierea luptei de la congres. In acest moment se pare ca guvernul functioneaza detasat de partid, bine suntem inca in siajul sarbatorilor de iarna, politica isi revine mai greu la viata. In plus suntem inca in afara sesiunii parlamentare, poate odata cu reluarea activitatii parlamentare vom vedea si primele semne ca tensiunile din cadrul PNL ar putea afecta guvernarea.In viitorul imediat cred ca guvernul va face totusi nota discordanta de discutiile politice, si va fi asa o entitate separata. Insa, odata cu apropierea congresului, atat discutiile din cadrul PNL, dar si din cadrul USR PLUS, sa nu uitam ca si ei au un congres, exista riscul ca tensiunile de la nivelul partidelor sa afecteze actul guvernarii.Totul depinde de cat de pe muchie de cutit vor fi acestea. Daca vom avea un rezultat clar, asteptat, atunci tensiunile vor fi mult diminuate. Daca Ludovic Orban isi va fi asigurat postul de presedinte al PNL in continuare probabil ca multi nu i se vor opune si vom avea un congres linistit. Ma indoiesc totusi ca acest lucru se va intampla. Ambele lupte din cadrul celor doua partide vor fi cu tensiuni publice si repercursiuni asupra actului guvernarii", este de parere Adi Zabava."In mod sigur va ingreuna actul guvernarii. Daca avem dispute la PNL, avem dispute la USR PLUS, apoi, avem dispute intre cele doua formatiuni, intre diversi ministri , si daca vom mai avea si in parlament , atunci chiar vom avea o problema. Nu putem vorbi de un guvern care va avea liniste. Din pacate, temerile unor tensiuni politice interne de tipul CDR par sa fie tot mai apropiate", a subliniat si politologul Stelian Tanase.Un alt aspect important vizeaza modul in care atat presedintele Iohannis, cel care i-a slabit considerabil pozitia in partid lui Ludovic Orban cand i-a cerut demisia din fruntea guvernului, dar si premierul Florin Citu se vor pozitiona inaintea congresului partidului."In contextul in care una din tabere a iesit la atac, Iohannis si daca nu face nimic si nu zice nimic, tot are o mare influenta in partid. Si o atitudine de tacere din partea sefului statului va fi luata ca o politica de sprijin fata de una din tabere. Nu cred insa ca se va implica direct, sa sustina public una din tabere, sa cheme la el liberali dintr-o anumita tabara, etc. Ar fi totusi un risc pentru el. Nu cred ca este neutru in aceasta lupta interna, insa nu va risca sa faca un partizanat la vedere", a declarat Stelian Tanase.Radu Delicote este de parere ca nu este clar ce interese ar avea seful statului in a intretine un conflict in interiorul partidului pentru schimbarea lui Orban in contextul in care cu un PNL scindat, USR PLUS ar deveni principalul vector de comunicare al guvernarii."Daca premierul Citu stie sa joace cartea abilitatii politice, in sensul in care devine un negociator neutru, o Elvetie de la Palatul Victoria , s-ar putea sa aiba de castigat intr-un conflict in care vedem deja doua aripi bine pozitionate: partea parlamentara unde Orban alaturi de deputatii si senatorii sai au un punct de vedere si partea dizidenta, in care vedem o serie de primari de succes din tara sustinuti de anumite lancii politice cum este Rares Bogdan sau Sighiartau.Nu e clar inca nici presedintele Iohannis de care parte este, as intui ca nu-si doreste neaparat un conflict in interiorul partidului, insa s-ar putea sa nu incerce sa-l opreasca in contextul in care Florin Citu ar putea fi chiar omul de comunicare al presedintelui in interiorul partidului.Au existat multe zvonuri legate de intentia presedintelui Iohannis de a il debarca pe Orban din fruntea partidului, si probabil ca si aici nu exista fum fara foc, insa nu este clar daca in momentul de fata un conflict cumva hranit de catre presedinte in interiorul PNL-ului foloseste de facto partidului mai ales daca ne gandim ca este o perioada de criza, daca ne gandim la buget, etc. Cu o alianta fragila cu USR PLUS, daca avem o scindare la nivelul conducerii PNL, la nivel de comunicare, risca atunci partidul ca tocmai USRPLUS sa devina, cel putin la nivel de imagine, principalul partid de comunicare?", este de parere Radu Delicote.Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, l-a criticat pe liderul liberalilor, Ludovic Orban, spunand despre acesta ca a condus partidul de unul singur, fara ca el si alti lideri din teritoriu sa aiba "niciun fel de putere reala in cadrul guvernarii". Europarlamentarul spune ca regreta ca, dupa pierderea alegerilor parlamentare, nu i-a cerut demisia lui Orban de la sefia partidului."Partidul a fost condus de un singur om, de Ludovic Orban. Noi nu am avut, nici eu, nici Robert Sighiartau, nici Iulian Dumitrescu, nici Mircea Hava , nici Raluca Turcan , Florin Roman, Ilie Bolojan Emil Boc , nu am avut niciun fel de putere reala in cadrul guvernarii. (...) Cu exceptia unui singur om, toti premierii care au ajuns la Palatul Victoria au iesit de acolo trancaniti la cap. Au iesit de acolo cu capul umflat.Ludovic Orban, din pacate, in loc sa intre acolo si sa ramana omul care a fost, la randul lui i s-a umflat capul. Si-a inchipuit ca e cainele alfa, lupul alfa, omul fara de care Romania nu merge inainte, el le stie pe toate. Sa ne intelegem. El nu e un om rau. El e un premier care a fost bun intr-o perioada infioratoare pentru Romania. Eu ii contest modul in care a condus si modul in care a fost discretionar in decizii. El nu a consultat partidul cand a vorbit despre un ministru. A venit cu o lista pe care a supus-o votului.Noi trebuie sa ne punem in spatele lui Florin Citu. Ca-l iubesc unii sau nu-l iubesc, Florin Citu e liberal, reformist, Florin Citu trebuie sprijinit de tot PNL pentru ca e unica noastra sansa sa dovedim ca vrem sa facem ceva cu tara asta, altfel populatia ne va sanctiona", a declarat Rares Bogdan, in cadrul unui interviu pentru Aleph News.Luni, si secretarul geneal al PNL, Robert Sighiartau, a declarat ca Ludovic Orban trebuie sa-si dea demisia de la sefia partidului, pentru modul "discretionar" in care a condus partidul."Din punctul meu de vedere, da (). PNL a pierdut alegerile generale. Din pacate, n-am reusit sa avem o discutie privind acestea alegeri si n-am facut o analiza in BPN cu privire la ceea ce s-a intamplat, pentru ca, pana la urma, tot timpul poporul are dreptate, iar la alegerile generale PNL s-a clasat pe locul doi, dupa PSD Au fost mai multe greseli in timpul guvernarii Orban, cu privire la gestionarea pandemiei si nu numai, dar cel mai mult ma deranjeaza faptul ca am fost pusi de multe ori alaturi de PSD prin comportamentul pe care l-au avut unii colegi de-ai mei in guvernare si prin felul in care au fost promovati anumiti oameni in functii publice.Oamenii nu au fost filtrati de o comisie de specialitate, cum zice statutul, nu au fost votati in BPN de colegii nostri. In ultimul an, partidul a fost condus discretionar de presedintele partidului", a declarat acesta la Digi24.Pe de alta parte, senatorul Daniel Fenechiu a afirmat ca parerile sunt impartite in interiorul partidului si nu considera ca in momentul de fata este oportuna demisia lui Ludovic Orban."Nu m-as grabi sa ma refer la o posibila demisie acum pentru ca partidul trebuie sa asigure garnitura doi pentru Guvernare. Partidul National Liberal la momentul de fata nu este pe marginea prapastiei, haideti sa fim seriosi. Are si probleme legat de castigarea alegerilor si de felul in care s-au facut impartirile ministerelor. Eu cred ca o discutie e bine-venita, o competitie la fel", a declarat acesta.Prim vice-presedintele PNL, Raluca Turcan, a evitat sa se pozitioneze intr-una din taberele acestui conflict subliniind insa ca "partidul are nevoie de o reimprospatare". "Daca noi slabim partidul, riscam sa ajungem in situatia in care iarasi Guvernul sa nu mai aiba sustinere parlamentara, ceea ce ar fi o adevarata catastrofa si nimeni nu ne-ar ierta pentru asta", a spus Raluca Turcan.