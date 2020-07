PSD: Ii vom sanctiona pe Solomon si Stativa cand PNL ii va sanctiona pe Orban, Rares Bogdan si Costel Alexe

"Acest comportament al colegilor este unul pe care nu-l legitimam in niciun fel si pe care nu-l sustinem, ba chiar condamnam ferm orice comportament de felul acesta. In momentul in care ai aceasta demnitate publica trebuie sa te comporti extrem de corect fata de autoritati si fata de ceilalti oameni. Colegii mei au gresit, au fost sanctionati de catre organele competente si, evident, o discutie poate avea loc in partid pe ceea ce inseamna eventuale sanctiuni suplimentare.Eu as putea sa propun celor de la PNL urmatoarea solutie: atunci cand Ludovic Orban va fi sanctionat si nu se va mai gasi pe listele parlamentare de la finalul acestui an, pentru ca nu a respectat restrictii impuse chiar de guvernul dansului, putem lua in calcul si propunerea dumneavoastra ca cei doi sa nu se mai regaseasca pe listele PSD", a declarat Alfred Simonis, citat de Digi24."Comportamentul acesta este regretabil, condamnabil, nu sustinem un astfel de limbaj, insa trebuie sa raspunda ei pentru ceea ce fac parlamentarii in timpul liber. Noi, ca partid, nu sustinem un astfel de comportament. In acest moment e o sedinta in care nu stiu daca se va discuta (sanctionarea celor doi membri PSD, n.red.) pentru ca am iesit ca sa particip la emisiunea dumneavoastra. Eu va propuneam sa facem un deal (o intelegere, n.red.), atunci cand dansii il sanctioneaza pe Orban, si pe Rares Bogdan si pe Costel Alexe pentru incalcarea restrictiilor impuse de Guvern, sa-i sanctionam impreuna si pe cei doi parlamentari ", a mai spus Simonis.