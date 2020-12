Rares Bogdan anunta ca Orban va discuta miercuri cu Iohannis despre cele trei propuneri pentru functia de premier. Una dintre ele este Nicolae Ciuca

"Premierul Romaniei va trebuie sa lucreze, pentru ca nu vrem scandal intre Palate, vrem o situatie in care premierul sa lucreze perfect cu presedintele. Situatia este una deloc simpla in Romania, avem o situatie de pandemie, avem o iarna care a venit peste noi, avem o criza economica pe care sa o evitam sau sa trecem prin ea cu succes.Avem trei persoane, una dintre ele a fost vehiculate in spatiul public, alta nu. Domnul Ciuca este si celelalte doua propuneri nu vi le pot dezvalui pentru ca le discutam in 20 de minute 0 30 de minute la sediul PNL si inainte ca Ludovic Orban sa se intalneasca cu presedintele. Al treilea nume exista si aseara, iar acest nume nu a scapat presei. Se va discuta astazi, tocmai de asta merge presedintele partidului la Cotroceni pentru a sta de vorba pe baza celor trei nume. PNL este intr-un parteneriat cu presedintele Romaniei, nu intr-o subordonare", a afirmat Rares Bogdan miercuri la Digi 24.El a mai spus ca domnul Nicolae Ciuca a fost ales cu scor mare senator de Dolj si nimeni nu intentioneaza sa militarizeze Romania sau sa anuleze drepturile civile ori democratia."Ludovic Orban e un liberal de 30 de ani, eu sunt liberal de un an jumatate, Robert Sighiartau de 8 ani, Alina Gorghiu de vreo 20. Faptul ca Nicolae Ciuca e membru al PNL de 3 luni si ca a fost sef de Stat Major si a coordonat armate din Afganistan si Irak. Nimeni nu militarizeaza Romania. Domnul Ciuca e senator ales in judetul Dolj cu 25% in judetul Dolj, e un om extrem de rational, extrem de hotarat, un om pro-occidental si un patriot.E un om in care eu cred si ca mine sunt foarte multi. Daca domnia sa va ajunge sa fie desemnat, sa fie nu doar solutia de avarie, nu consider ca cineva doreste sa anuleze drepturi civile sau sa anuleze democratia, chiar daca unii politicieni si mai nou oameni din USR ca este o solutie gresita. Sunt absolut convins ca Dacian Ciolos si ceilalti lideri ai USR-PLUS inteleg ca urmeaza perioade complicate si ca e nevoie de un premier in care presedintele Iohannis sa aiba incredere", a completat Rares Bogdan.Liberalii vor avea miercuri si un Biroul Politic National pentru a valida propunerea de premier, la ora 19.00 sau 20.00, a mai spus Rares Bogdan.Alte doua posibile variante de prim-ministru ar fi ministrul de Finante Florin Citu sau ministrul Economiei Virgil Popescu , potrivit unor surse liberale.