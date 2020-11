Rares Bogdan anunta masuri "foarte dure" in cazul directorului fortat sa demisioneze de la "Apele Romane" Mures

"Va asigur ca nici presedintele, nici premierul nu au stiut de acest lucru si nu incurajeaza asa ceva. Am stat de vorba in cadrul conducerii PNL si vom lua o decizie extrem de dura, pe care nu v-o pot comunica acum. Propunerea mea a fost radicala cu privire la asemenea practici. Daca vom continua cu astfel de chestiuni nu vom putea schimba Romania", a declarat vineri, la B1 TV, Rares Bogdan.Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri ca a avut o discutie cu premierul Ludovic Orban in cadrul careia i-a transmis sa accelereze procesul de audit in sfera administratiei publice, subliniind ca el respinge categoric "orice demers de numire in functii publice a unor persoane care nu intrunesc conditiile cerute de lege si nu au experienta in domeniul in care sunt propuse", potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.De asemenea, premierul Ludovic Orban a afirmat ca a fost o numire nepotrivita si a dispus plecarea acelei persoane numite. Seful Executivului a precizat ca, in opinia sa, cine doreste sa faca o cariera intr-o functie publica nu trebuie sa aiba legatura cu politica."A fost o numire nepotrivita. De altfel am si dispus plecarea acelui om care a fost numit. Pozitia presedintelui si pozitia mea este foarte clara in privinta administratiei: noi ne dorim o administratie in care factorul politic sa aiba o influenta din ce in ce mai mica. Chiar punctul meu de vedere este ca cine vrea sa faca o cariera in functia publica nu trebuie sa aiba legatura cu politica. Toate functiile trebuie ocupate prin concurs. Noi, din pacate, nu am mai putut organiza niciun concurs, pentru ca in trecerea de la starea de urgenta la cea de alerta, majoritatea PSD din Parlament a blocat prin Legea 55 practic toate concursurile de ocupare a functiilor publice, atat cele de executie, cat si functii publice de conducere", a declarat Ludovic Orban.Recorder a relatat ca Ovidiu Ianculescu, inginer de profesie, a ajuns director al Sistemului de Gospodarire a Apelor Mures, institutie care gestioneaza infrastructura de apa din sase judete, nefiind membru al unui partid si dand concurs pe post. La inceputul acestui an, dupa ce conducerea Apelor Romane a fost preluata de liberalul Ervin Molnar, Ianculescu sustine ca i s-a cerut sa demisioneze, functia fiind ocupata de Ionut Cengher. In reportajul Recorder, directorul SGA Mures Ionut Cengher afirma ca a cerut o detasare la Apele Romane de la Senat