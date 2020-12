Rares Bogdan anunta ministerele la care PNL nu va renunta in nicio coalitie de guvernare: "Premierul va fi Ludovic Orban"

"Stiti cum functioneaza un Guvern si stiti foarte bine ca un premier nu poate renunta la Finante, Justitie, Transporturi, Dezvoltare si Interne. Astea sunt ministerele la care un premier nu poate renunta sub nicio forma, asa functioneaza un Guvern.Noi avem o propunere de premier: Ludovic Orban . Guvernarea se va realiza in jurul PNL, iar premierul va fi Ludovic Orban ", a spus Rares Bogdan, la un post TV, citat de Realitatea Plus.