Rares Bogdan, atac la parlamentarii USRPLUS care au votat impotriva finantarii schitului romanesc de la muntele Athos: "Se dovedesc ignoranti si necunoscatori de traditii si istorie"

"Aici e vorba in primul rand de istorie! Niste carti de istorie ar fi utile. Ce fel de educatie au primit acesti copii de la parintii si bunicii lor? Cei care astazi au votat impotriva asezamantul cultural, spiritual si istoric de la muntele Athos....... se dovedesc ignoranti si necunoscatori de traditii si istorie. Oare trebuie sa uitam cine suntem, de unde venim, pentru a ingrosa randurile unor organisme fara logica spirituala?La ce recurgem cand ni se frange sufletul? Sau nu ni se mai frange? Suntem roboti? ...Fara istorie, traditii, fara inima suntem o frunza in vant! Doamne, da-le minte si ajuta-i sa vada adevarul, calea si viata! In acest caz nu e vorba de dogmatism si nici macar de Spiritualitate exacerbata, daca se poate vorbi vreodata de asa ceva, AICI e vorba de istoria noastra ca Neam", a scris Rares Bogdan pe pagina sa de Facebook Plenul Camerei Deputatilor a aprobat, miercuri, in calitate de for decizional , acordarea unui sprijin financiar in valoare de 960.000 euro (echivalentul in lei) schitului romanesc "Prodromu" de la muntele Athos, Grecia. S-au inregistrat 258 de voturi "pentru", 31 de voturi impotriva, 19 abtineri si un deputat nu a votat. Toate voturile contra au fost de la USR PLUS. Printre cei care au votat impotriva finantarii schitului romanesc de la muntele Athos s-au numarat vicepremierul Dan Barna si ministrul Transporturilor, Catalin Drula Unul din deputatii USR PLUS care au votat contra, Radu Molnar, spune ca finantarea schitului romanesc este 'o risipa populista'.