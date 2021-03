Rares Bogdan sustine ca nu va candida pentru sefia PNL: "E greu de la Bruxelles sa conduci un partid"

Bogdan a declarat, in cadrul emisiunii "Insider Politic", difuzata duminica, 21 martie, de postul Prima TV, ca nu stie daca Florin Citu va candida la presedintia PNL , dar crede ca ar trebui sa faca parte din conducerea partidului.In cadrul aceleiasi emisiuni, Bogdan a mai afirmat ca respinge ideea infierii copiilor de catre cupluri provenind din minoritati sexuale Europarlamentarul PNL a mai afirmat ca nu exclude varianta ca Ludovic Orban sa ramana in continuare presedinte "daca intelege sa construiasca o echipa in care si ceilalti au ceva de spus".Bogdan nu a exlus si candidaturi ale lui Florin Citu, ale cuiva din Ardeal, "poate Emil Boc ". "Si Ilie Bolojan e un om de actiune, un om bun", a mai transmis prim-vicepresedintele PNL.M-am simtit putin dat deoparte dupa alegerilor parlamentare. Daca va uitati pe pagina partidului, nu o sa vedeti nicio poza cu Rares Bogdan"Unii, cand vad un personaj cunoscut, volubil, care comunica relativ usor, care are o anumita simpatie publica, apare in increderea populatiei, unii poate devin invidiosi sau se tem. Eu le-am explicat acelor unii ca nu e cazul, pentru ca eu nu candidez la presedintia partidului", a afirmat Rares Bogdan.Intrebat de moderatorul Sebastian Zachmann daca se refera la Ludovic Orban , prim-vicepresedintele PNL a raspuns: "Nu neaparat Ludovic, poate oameni din jurul sau si s-a lasat influentat. M-am simtit putin dat deoparte dupa alegerilor parlamentare. Daca va uitati pe pagina partidului, nu o sa vedeti nicio poza cu Rares Bogdan in doi ani de zile si multe alte chestiuni".El a mai fost intrebat si daca se astepta sa ii fie propusa o candidatura la Primaria Capitalei."Nu, pentru ca am renuntat impreuna cu Ludovic. Noi am fost testati amandoi, stateam bine si am considerat ca pentru Bucuresti optiunea cea mai sigura de a o indeparta pe Gabriela Firea si pe PSD din administratie este Nicusor Dan , pentru ca altfel Nicusor lua opt la suta ca independent. Avea un nucleu de opt la suta pe care cu greu l-am fi rupt si eu, si Ludovic sau alt candidat, Violeta Alexandru din partea noastra", a explicat Rares Bogdan.El a dezvaluit ca i-a fost propusa si o functie de ministru."Mi-a propus in primul guvern , s-a discutat pentru al doilea guvern. In primul guvern Ludovic a fost extrem de deschis. Mi-a facut propuneri de trei, mi-a zis gandeste la asta si doua ministere, unul trebuia sa stau de vorba si cu presedintele pentru el, iar celalalt era strict in apanajul lui. Nu spun mai multe. Si am spus: Ludovic, abia am ajuns la Bruxelles, am luat un mandat acolo", a precizat Rares Bogdan.Rares Bogdan: Poate ramane presedinte PNL Ludovic Orban cu conditia sa fie mai putin autocratic, sa imparta putereaEl a mai declarat ca nu crede ca va candida la presedintia PNL."Nu m-am gandit inca, dar nu cred. Cred ca voi sustine o echipa, nu neaparat sa fiu eu pentru ca e greu de la Bruxelles sa conduci un partid . (...) Nu sunt 100% convins, dar sunt aproape convins ca voi sustine o echipa care sa inteleaga ca PNL nu trebuie sa ajunga la soarta PNT, ca PNL trebuie sa ramana un partid de minim 25-30%, ca PNL trebuie sa faca ceea ce trebuie, adica sa guverneze. Nu cred ca astazi trebuie sa discutam despre asta. Noi cei din partid daca suntem constienti trebuie sa ne punem in spatele lui Florin Citu ca premier si sa il sustinem in actul de reforma si sa il impingem chiar in actul de reforma", a afirmat Rares Bogdan.El considera ca Florin Citu ar trebui sa candideze pentru o functie in conducerea PNL."Treaba lui daca candideaza, nu stiu ce face. Ar trebui sa candideze pentru o functie in conducerea partidului, adica la vicepresedinte. Poate sa fie prim-vicepresedinte, presedinte executiv, presedinte", a precizat Rares Bogdan.El nu exclude ca Ludovic Orban sa continue in fruntea PNL, dar cu anumite conditii."Sau poate sa fie Ludovic, dar trebuie sa inteleaga ca trebuie sa isi construiasca o echipa in care si ceilalti sa aiba un cuvant de spus, adica sa fie mai putin - eu am folosit o exprimare pe care am regretat-o, eu vorbesc frumos, nu injur - sa fie mai putin autocratic, sa imparta puterea. Adica si un presedinte executiv sau prim-vicepresedintii sa aiba putere. Deocamdata, are prima sansa, dar asta nu inseamna ca nu se poate construi o alternativa. deocamdata exista, poate sa candideze Florin Citu, poate sa candideze cineva de Ardeal. Poate Emil Boc, de ce nu? Si Ilie Bolojan e un om de actiune, un om bun", a mai transmis prim-vicepresedintele PNL.Rares Bogdan a fost intrebat daca va candida la alegerile prezidentiale din 2024, afirmand ca este prea devreme sa vorbeasca despre acest lucru, dar ca in mod cert PNL va avea candidat propriu in acea cursa electorala."Sunt foarte tanar si mai am inca multe de invatat. E devreme sa vorbim despre asta. PNL va avea cu siguranta un candidat. Am vazut ca sunt lideri, inclusiv in coalitie, care isi inchipuie ca PNL nu va avea candidati si ca vom merge dupa modelul Aliantei DA si noi mergem pe premier si ei merg pe presedinte. (...) Eu nu sustin decat un PNL-ist. Inca nu e anuntat, poate sa fie Ludovic Orban, poate sa fie un altul, poate sa fie Emil Boc, poate sa fie Ilie Bolojan, poate sa fie oricine din PNL. PNL are nevoie de un candidat la prezidentiale puternic", a mai transmis Rares Bogdan.El crede ca la urmatoarele doua alegeri prezidentiale batalia nu se va mai da intre stanga si dreapta, ci intre conservatorism, traditionalism si neoprogresism. Rares Bogdan: Eu si presedintele Klaus Iohannis am castigat alegerile europarlamentare. La alegerile parlamentare PNL trebuia sa isi spuna cuvantul, dar nu a facut-o."PNL are nevoie de modernizare, de o clarificare din punct de vedere ideologic, doctrinar pentru ca marea batalie in 2024 si in 2029 va fi diferita. Pentru prima data in 35 de ani in Romania nu va fi batalia intre stanga si dreapta, se va bate intre conservatorism, traditionalism si valori si neoprogresism. Asta e batalia la nivel european, asta a fost si in America", a explicat prim-vicepresedintele PNL.Rares Bogdan a mai afirmat la Insider Politic ca el si presedintele Klaus Iohannis au castigat alegerile europarlamentare."La alegerile europarlamentare, daca nu era Rares Bogdan - nu stiu daca ati auzit de el si cu Klaus Iohannis, PNL lua 20%.. Deci daca Klaus Iohannis nu avea referendumul si implicarea sa extrem de activa in spatiul public, in sustinerea referendumului si daca Rares Bogdan nu venea de la o masuta de la parlamentar, PNL atingea cu greu 20% si nu vreau sa fiu deloc arogant, vreau sa fiu realist. PNL nu ar trebui sa uite asta niciodata, nici in ceea ce-l priveste pe Klaus Iohannis, in partea mea, daca uita sau nu, nu conteaza", a mentionat Rares Bogdan.El a afirmat ca urmatoarele alegeri au fost castigate de catre Iohannis, respectiv de catre primarii PNL."Al doilea rand de alegeri le-a castigat Klaus Iohannis, nu le-a castigat Rares Bogdan, nu le-a castigat Ludovic Orban, nu PNL, le-a castigat Klaus Iohannis, care a fost un candidat care a putut sa vina cu un proiect de tara valoros si care a putut sa isi arate ca a tinut Romania pe linia de plutire democratica si a reafirmat-o international intr-un moment in care Liviu Dragnea Serban Nicolae , Nicolicea si Codrin Stefanescu o duceau in gard. Sau in alte parti. Iar in al treilea moment al alegerilor am avut alegerile locale. La alegerile locale nici Rares Bogdan, nici Ludovic Orban nu a castigat alegerile, le-a castigat Emil Boc, Ilie Bolojan, Alin Tise, Gheorghe Flutur , Romeo Dunca", a mai transmis Rares Bogdan.El crede ca la alegerile parlamentare PNL trebuia sa isi spuna cuvantul, dar nu a facut-o."Am avut al patrulea rand de alegeri in care partidul trebuia sa isi puna cuvantul si sa faca 35%. Nu a facut 35%, a facut 25%. De ce? Criza pandemica a fost dura, sigur ca masurile respective de protejare a vietii cetatenilor ne-au afectat in mod direct, sigur ca au fost si erori, nu mai vreau sa vorbesc", a mai declarat Rares Bogdan.