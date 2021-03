Rares Bogdan, dupa decizia in Dosarul 10 august: "Am avut, inca o data, imaginea unei tari abandonate, unde Justitia umbla cu capul spart. Ne vom adresa la CEDO"

"Astazi, din pacate, dupa decizie, dupa ce judecatorii au decis ca dosarul nu se redeschide si ca cei 4 sefi ai Jandarmeriei din acest dosar (...) scapa fara niciun fel de cost in fata cetatenilor si a istoriei, am avut, inca o data, imaginea unei tari abandonate, unde Justitia nu functioneaza, unde Justitia umbla cu capul spart", a afirat, marti seara, la B 1 TV, Rarel Bogdan, comentand decizia in Dosarul 10 august.Prim-vicepresedintele PNLa adaugat ca, "faptul ca dupa trei ani de zile nu se intampla nimic si tot ce a fost acolo a fost sters cu buretele ne arata ca Justitia din Romania n-a inteles absolut nimic din lupta romanilor pentru libertate, pentru civism, dar si pentru o Justitie complet libera"."Noi ne vom adresa Curtii Europene pentru Drepturile Omului, ne vom duce la Strasbourg cu ajutorul oamenilor care au fost, ii rog sa facem front comun, pentru ca sa atacam decizia de clasare la CEDO pentru a veni Instanta Europeana sa redeschida aceste dosar, nu se poate asa ceva", a mai declarat Rares Bogdan. Cererea DIICOT de redeschidere a urmaririi penale in Dosarul 10 august a fost respinsa , marti, de Tribunalul Bucuresti. Decizia este definitiva.