Rares Bogdan, nemultumit de negocierile cu USR. Insista in PNL pentru sustinerea lui Dan Cristian Popescu si in favoarea unei aliante care sa includa si PMP

"Initial, PNL voia candidati in patru sectoare"

"In PMP sunt oameni foarte rationali"

"PNL, partidul aflat la guvernare si sub parteneriat asumat cu presedintele Klaus Iohannis , a decis sa faca absolut orice, sa cedeze, sa fie cat se poate de rational si sa gaseasca solutii comune pentru ca dreapta sa aiba o alianta pentru primariile de sector, nu doar pentru cea generala.", a declarat Rares Bogdan, la Antena3.Liderul liberal sustine ca partidul sau a facut deja un compromis prin a-l sustine pe Nicusor Dan (USR) drept candidat oficial comun la Primaria Capitalei, desi avea doi candidati liberali cu o incredere mai mare in Bucuresti."Ne dorim foarte mult sa ajungem la un compromis care sa ne duca la candidati comuni pentru a spori sansele ca primariile de sector sa fie castigate, cel putin 4 din 6 sau 5 din 6 sau 6 din 6. In cazul in care nu vom ajunge, eu ii avertizez pe colegii si prietenii de la USR ca USR nu va castiga nicio primarie din Bucuresti daca nu va ajunge la un compromis cu PNL si PMP si de asemenea riscam sa castigam maxim doua primarii de sector, poate trei cu greu si celealte sa apartina PSD ", a adaugat Rares Bogdan.El a dat detalii legate de modul in care au decurs negocierile cu USR.El a afirmat ca initial PNL ar fi trebuit sa aiba candidati in patru sectoare."Noi am spus extrem de clar: vreti 3-3, in regula, acceptam si aceasta conditie, din care un loc din cele trei sectoare il dam colegilor si partenerilor de nadejde de la PMP. Dupa ce am cedat si acest lucru, o dovada de compromis, de ratiune, de echilibru, cei de la USR au venit cu o noua pretentie, cu noi conditionalitati legate de persoanele care ar urma sa candideze, respectiv Dan Cristian Popescu si candidatul nostru de la 5", a relatat Rares Bogdan.."Le-am explicat ca in toate sondajele pe care le avem, Dan Cristian Popescu se afla la peste 40% din intentiile de vot si nu exista in interiorul dreptei o alta personalitate care sa aiba un scor mai bun ca el.", a mai afirmat Rares Bogdan, la Antena3."Acesta castiga fluierand", a subliniat el.Prim-vicepresedintele PNL afirma ca i-a indemnat pe colegii care participa la negocieri Ludovic Orban si Violeta Alexandru , sa nu renunte la Dan Cristian Popescu, el subliniind ca USR este un partid care se afla cu 2-3 procente sub PNL in Bucuresti si cu toate acestea liberalii au decis sa accepte o multime de lucruri."Voi vota impotriva renuntarii la candidatura lui Dan Cristian Popescu si sunt unul dintre cei care militeaza pentru o alianta cu PMP-ul lui Eugen Tomac , deoarece acolo sunt oameni foarte rationali", a anuntat Rares Bogdan.El a argumentat ca, in cazul in care Traian Basescu candideaza, "lucrurile vor arata extrem de complicat in Bucuresti"."Daca va candida, scorul sau acum este intre 17-18%, iar voturile se vor faramita foarte mult", a afirmat Rares Bogdan.