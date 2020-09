Rares Bogdan: PNL isi doreste peste 20 de presedinti de consilii judetene, peste 1.500 de primari si minimum 180 de parlamentari

"Sigur ca aici este o chestiune specifica pe care o cunosc si eu venind de la doi pasi de Mures, din Ocna Mures, Alba. Apoi m-am mutat la Cluj. Aici este o chestiune care nu tine de nationalism, dar tine de articolul 1 din Constitutie. Unii ar trebui sa inteleaga ca acest articol nu poate fi negociat niciodata si este un articol sfant pentru PNL . Urmatoarele doua saptamani si jumatate trebuie sa va mobilizati sa-i convingeti pe oameni. Ma astept ca multi dintre alegatori sa fie voit speriati, sa se creeze situatii in care alegatorii sa ramana in case pentru a ramane cativa alegatori captivi care sunt dusi spre urne dintre PSD sau UDMR", a declarat Rares Bogdan la manifestarea electorala organizata de candidatul liberal la Primaria Reghin, Gabriel Toncean.Deputatul european, care este si prim-vicepresedintele PNL, si-a exprimat speranta ca alegatorii vor fi convinsi sa il voteze candidatul PNL la Primaria Reghin, Gabriel Toncean, precum si pe candidatul la presedintia Consiliului Judetean Mures, Cristian Chirtes, astfel incat intre cele doua institutii sa existe o buna colaborare."Sper sa-i convingem pe alegatori de ce sa voteze un primar PNL si un presedinte de Consiliu Judetean liberal pentru ca este important sa existe colaborarea perfecta intre primar, presedinte CJ, ministrul dezvoltarii, ministrul finantelor, transporturilor, invatamantului, un prim ministru deschis. Imediat lucrurile le construiesti altfel si poti gandi altfel proiectele de dezvoltare. Altfel e complicat cu un presedinte CJ ostil risti sa-si pierzi o multime de timp pentru a negocia, esti conditionat de foarte multe ori. Lucrurile acestea trebuie sa inceteze si pot inceta acum. Nu am nicio indoiala ca o sa castigam alegerile aici mai ales ca avem un super candidat bun si echipa foarte foarte buna, dar daca ne gandim la ce urmeaza", a afirmat Rares Bogdan.El a spus ca in ultimii 30 de ani PNL nu a fost intr-o astfel de situatie favorabila, avand presedintele Romaniei, iar in perspectiva isi doreste peste 20 de presedinti de consilii judetene, peste 1.500 de primari si minimum 180 de parlamentari.Rares Bogdan a mai aratat ca presedintele Klaus Iohannis a negociat 80 de miliarde de euro pentru Romania, fiindca "erau alocate doar 34 de miliarde", iar acesti bani vor intra in economia Romaniei."Cred ca urmeaza o perioada in care in cartile de istoria va fi trecuta ca lunga guvernare liberala, pentru ca va fi guvernarea care va marca in bine viata oamenilor de la Reghin la judete si nu doar la nivelul Transilvaniei", a mai spus europarlamentarul.