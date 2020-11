Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL: Vom avea o majoritate stabila, de peste 60%, cu USR PLUS si PMP

"Avem o prezenta la vot undeva intre 36% si 38%, deci sub 40% din pacate, dar pot aparea surprize. Avem clar Partidul National Liberal, daca activul nostru format din 245.000 de oameni intelege importanta acestor alegeri, fara probleme vom realiza un scor istoric intre 29% si 32%, in functie de mobilizare, in functie de prezenta la vot.De asemenea, ne asteptam ca pe baza mobilizarii si a personalitatilor, in frunte cu Cristian Diaconescu Eugen Tomac , PMP sa intre in Parlament cu un scor de 6-7%, USR sa obtina un scor in jurul a 20%, si practic sa avem o majoritate stabila, pe locuri parlamentare, de peste 60%, si practic stanga sa nu aiba mai mult de 30-35%, respectiv PSD si Pro Romania domnului Ponta", a declarat Rares Bogdan, vineri seara, intr-o emisiune la B1 TV.