Rares Bogdan, raspuns pentru Kelemen Hunor privind autonomia Tinutului Secuiesc: "Cand autonomia se cere a fi functionala dupa criteriul etnic, avem o problema"

"Draga Hunor, in Transilvania, precum stii, romanii si maghiarii, romanii si sasii, romanii si toate minoritatile se inteleg bine, muncesc impreuna, se casatoresc, fac copii, participa impreuna la proiecte de dezvoltare, impart aceleasi birouri, merg impreuna in concedii. Cu totii au un trecut istoric, stramosi, si totusi, gasesc motive sa fie fericiti impreuna. Sunt mai fericiti daca muncesc cot la cot. Isi aleg autoritatile, consiliile locale si judetene, iar acolo unde primarii si sefii de CJ au viziune, ingredientul etnic nu are relevanta. Si asta deoarece o sosea nu are culoare etnica.Nici un frigider, o linie de tramvai, o fabrica de lapte, un centru de cercetare sau o sectie de chirurgie. Ne operam de apendicita in limba medicala. In urma alegerilor, rezulta majoritati. Iar acestea, in anumite localitati, ne arata ca exista, deja, autonomie. Acolo unde secuii sunt majoritari, administratiile decid, prin vot, cum se dezvolta localitatile, cum se investesc banii. Cum se numeste asta daca nu autonomie de decizie? Clujul, Oradea, Sibiul, Miercurea Ciuc sau Botosaniul functioneaza dupa aceleasi reguli: eficienta, ridicarea nivelului de trai", a scris, miercuri, Rares Bogdan pe Facebook El afirma ca "atunci cand autonomia se cere a fi functionala dupa criteriul etnic, avem o problema"."Dar, draga Hunor: atunci cand autonomia se cere a fi functionala dupa criteriul etnic, avem o problema. Nu cu o minoritate, ci cu intentia de a inlocui competenta cu numele din buletin. In istorie, nu neaparat doar a Romaniei, optiunea atitudinii pe criteriul etnic, culoarea pielii, confesiunea religioasa au facut ravagii. Asta trebuie sa iertam, dar sa nu uitam, pentru a nu ajunge iar, Doamne fereste, la mugurii dezbinarii. Stii si tu, stiu si eu, exista inca oameni care nu se pot dezbara de trecut. Nu sunt de condamnat. Dar trebuie sa le explicam ca nu traditiile, limba, cultul religios trebuie sa fie criteriul dezvoltarii comunitatilor, ci dorinta de a ne iubi. Trebuie sa facem pasul de la a ne tolera la a ne iubi, daca suntem crestini. Azi un om, maine altul. Ce minunate sunt dansurile unguresti, tocanitele, copiii care spun poezii in limba materna sub steagul Romaniei! Ce bune sunt pacea si intelegerea, nu ura, discordia, sabotajul!", a mai scris liberalul.Rares Bogdan arata ca se poate discuta despre mai multe competente la nivel local, despre o distribuire a banilor mai judicioasa, dar subliniaza ca "criteriul etnic, care poate merge pana la sfidarea statului, trebuie sa ramana in trecut".Vicepremierul Romaniei, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti seara, intr-o emisiune televizata, facand referire la discutiile despre autonomia Tinutului Secuiesc, ca nicio forma de autonomie nu lezeaza unitatea statului roman si integritatea teritoriala."Noi am spus de fiecare data si sunt de acord cu dumneavoastra ca trebuie o abordare extrem de echilibrata si cu argumente si de fiecare data trebuie sa spui ca nici autonomia locala, nici autonomia regionala, nicio forma de autonomie nu lezeaza unitatea statului roman si integritatea teritoriala. Astea sunt lucrurile care trebuie precizate de fiecare data si eu incerc cand discutam serios si cu argumente despre orice forma de subsidiaritate sau de autonomie sa incep cu aceasta fraza: nu lezeaza integritatea teritoriala si unitatea nationala", a declarat Kelemen Hunor, la Antena 3.Liderul UDMR a spus ca autonomia inseamna subsidiaritate si aducerea deciziilor la nivelul comunitatii, nu secesionism.