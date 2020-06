Rares Bogdan afirma ca este in top 5 incredere la politicieni: Orban este putin sub mine, dar e foarte sus. Foarte sus! Dar putin sub, pentru ca e tinta la guvernare

Ce spune despre Ponta si Dan

"Eu sunt in topul increderii in Romania, pe sondajele de opinie necomandate de mine, ca nu am bani sa comand sondaje si nici n-am interes, ca daca as avea poate as gasi niste bani.Sunt in top 5 incredere la politicieni, asta-i deranjeaza foarte mult pe domnii (), pentru ca in zona dreptei, imediat dupa presedintele Iohannis sunt eu la incredere. Se tem de asta si de ce? Pentru ca le este frica", a spus Rares Bogdan, vineri seara, la Digi24. Intrebat cum sta Ludovic Orban, el a raspuns ca "este putin sub mine, dar e foarte sus. Foarte sus! Dar putin sub, pentru ca e tinta la guvernare, doar de asta"."Dar a fost si inainte la fel. E tinta, e omul care incearca sa tina corabia, e normal sa fie asa, sunt convins ca dupa ce vor vedea efectele, dansul va creste din nou si va fi... si acum e suficient de sus", a completat prim vicepresedintele PNL.El a adaugat ca sunt doua persoane care au iesit din pandemie cu o imagine mai buna decat cea cu care au intrat, fara a fi la guvernare direct, ci doar din zona politicii. "Eu si Victor Ponta . Asa dau patru sondaje de opinie", a spus Rares Bogdan."Victor Ponta se pozitiona tot timpul cu acel lighean in care aduna voturi din ce cade de la guvernare. Eu, probabil pentru ca la cateva teme m-am pozitionat normal. Teama lor este ca PNL are o strategie prin care sa ma foloseasca in campania electorala dupa modelul Basescu - vin la primarie. Pot sa le spun extrem de clar, cum am repetat-o, nu candidez! Ca sa ma lase in pace, pentru ca vot continua. Stiu exact ce vor sa faca", a mai spus Rares Bogdan."Problema lor numarul 1 este ca, pe data de 15 august, Rares Bogdan va candida la primarie, ca de fapt Nicusor Dan e un iepuras. Nu e asa, Nicusor Dan va fi primarul Bucurestiului. Va castiga en fanfare campania. Deci nu exista aceasta strategie, eu nu candidez la primarie. Isi concentreaza atentia pe un om u care nu se bat in perioada urmatoare", a adaugat el."Pe 15 (august) voi fi la Manastirea Nicula, la slujba, ma duc de 15 sau de 20 de ani, pentru ca e marele hram al manastirii", a completat Rares Bogdan.