Rareș Bogdan, amenințare pentru unul dintre miniștrii PSD: „Dacă nu găsește resursele bugetare, pleacă acasă, simplu”

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan l-a amenințat pe ministrul Finanțelor Adrian Câciu că dacă nu găsește resurse bugetare pentru creșterea pensiilor cu 16%, așa cum au cerut social-democrații, atunci acesta „pleacă acasă”.

Liberalul a adăugat că Adrian Câciu se împrumută la dobânzi mai mari decât fostul ministru al Finanţelor Florin Cîţu şi ”negociază mai prost”. ” Vom avea luni sau marţi şedinţă de coaliţie şi vă asigur că domnul Câciu va fi chemat să răspundă de ce România se împrumută cu aproape 9 la sută”, a arătat el.

Rareş Bogdan a declarat, sâmbătă, la Realitatea TV, că o creştere cu 10 la sută a pensiilor din România este puţin, în condiţiile în care inflaţia este în urcare.

”PNL doreşte mărirea pensiilor. Consider că 10 la sută este puţin, pentru că inflaţia este de 15 la sută şi este în creştere. Deci dacă Ministerul Finanţelor este la domnul Câciu. Domnul Câciu a anunţat că are bani pentru mărirea pensiilor. PNL doreşte mărirea pensiilor exact cu cât a rămas până la 40 la sută. Noi am mărit o dată cu 14 la sută, am mai mărit încă o dată pensiile cu 10 la sută. Haideţi să le mărim, să fie lucrurile extrem de clare, cu tot ceea ce a rămas”, a explicat Rareş Bogdan.

Întrebat când vom avea un răspuns clar în privinţa procentului cu care vor creşte pensiile românilor, Rareş Bogdan a precizat că ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, trebuie să găsească sursa de finanţare.

Ads

”Acest procent din punctul meu de vedere este ridicol, este o bătaie de joc la adresa pensionarului român. Inflaţia este de 15 la sută. În momentul ăsta, pentru a fi corecţi, şi domnul Barna are perfectă dreptate, trebuie să fie de minim 16 la sută creşterea. Consider că poate fi şi mai mare, având în vedere că inflaţia este galopantă. Domnul Câciu trebuie să găsească sursă de finanţare. Propunerea mea în coaliţia de guvernământ va fi să fie minim 16 la sută creştere de pensii, pentru a ajunge la procentul de 40 la sută. PNL a crescut pensiile cu 14 la sută. Imediat după ce am făcut coaliţia nouă, actuală, cu PSD, am venit cu încă o creştere în luna ianuarie, de 10 la sută. În momentul acesta, avem o creştere a pensiilor, în ultimii doi ani, de 24 la sută. Pentru a ajunge la procentul de 40 la sută, potrivit legii, trebuie o creştere de 16 la sută”, a declarat Rareş Bogdan.

Prim-vicepreşedintele PNL a adăugat că ministrul Finanţelor e obligat să găsească formula de creştere a pensiilor cu 16 la sută.

Ads

”Avem un ministru al Finanţelor, domnul Câciu, care a anunţat că a descoperit deja resursele financiare, domnul Câciu e obligat să găsească formula de creştere a pensiilor cu minim 16 la sută. Dacă domnul Câciu nu găseşte resursele bugetare, dar a anunţat că le are, pleacă acasă, simplu. Este ministrul Finanţelor. Dânsul a anunţat, nu eu. (...) Îl aşteptăm luni sau marţi la coaliţie cu resursa bugetară şi să creştem pensiile cu 16 la sută. Majorarea de 5 la sută sau 10 la sută este bătaie de joc la adresa românilor”, a precizat Bogdan.

Rareş Bogdan l-a mai critcat pe Adrian Câciu şi în privinţa împrumuturilor pe care acesta le face.

”Să fim responsabli şi să sprijinim capitalul românesc. Haideţi să recunoaştem că ne împrumutăm pe nişte dobânzi foarte mari, că în momentul ăsta, domnul Câciu negociază mai prost decât domnul Cîţu care se împrumuta cu 2-3-4 la sută. În momentul ăsta, România se împrumută cu 8,75 la sută, fiiind cel mai mare procent de împrumut din Europa. Să ne răspundă domnul Câciu de ce România se împrumută cu aproape 9 la sută şi nu se împrumută ca pe mandatul domnului Cîţu cu 3-4 la sută. Vom avea luni sau marţi şedinţă de coaliţie şi vă asigur că domnul Câciu va fi chemat să răspundă de ce România se împrumută cu aproape 9 la sută”, a mai spus Rareş Bogdan.

Ads